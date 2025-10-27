В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции

Развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также межпарламентского диалога. Перспективы взаимодействия Беларуси и Турции обсудили сегодня, 27 октября, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель Совета Республики встретилась с зарубежной делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы «Турция-Беларусь» Великого национального собрания Турецкой Республики Сельманом Эсером. Как отметила Наталья Кочанова, мы готовы к сотрудничеству абсолютно по всем направлениям.

Турция сегодня входит в десятку крупнейших торговых партнеров Беларуси. За 2024 год товарооборот между государствами составил более миллиарда долларов. И эту цифру предстоит увеличить как минимум до полутора миллиардов – такую задачу ранее поставили лидеры двух стран.