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В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции

27 октября 2025 17:01
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Развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также межпарламентского диалога. Перспективы взаимодействия Беларуси и Турции обсудили сегодня, 27 октября, в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции-2

Председатель Совета Республики встретилась с зарубежной делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы «Турция-Беларусь» Великого национального собрания Турецкой Республики Сельманом Эсером. Как отметила Наталья Кочанова, мы готовы к сотрудничеству абсолютно по всем направлениям.

Турция сегодня входит в десятку крупнейших торговых партнеров Беларуси. За 2024 год товарооборот между государствами составил более миллиарда долларов. И эту цифру предстоит увеличить как минимум до полутора миллиардов – такую задачу ранее поставили лидеры двух стран.

В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции-4

Среди стратегических целей и наращивание туристического потенциала. Беларусь рада видеть больше зарубежных гостей в своих здравницах и замковых комплексах. Особый акцент стороны сделали на проведении миролюбивой политики.

В Минске обсудили перспективы сотрудничества Беларуси и Турции-6

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Сегодня мы говорили, безусловно, о мире. Вы слышали, наш Президент, Александр Григорьевич Лукашенко, всегда говорит и настаивает много раз о том, что лучше работать, лучше трудиться, чем воевать. И вот сегодня мы тоже нашли понимание у турецкой стороны.

# Беларусь-Турция # Виктор Ананич # Международная политика # Наталья Кочанова # Сельман Эсер

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