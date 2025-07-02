Руководство ведущих банков страны возложило цветы к монументу в Острошицком Городке

Беларусь помнит. В преддверии Дня Независимости по всей стране возлагают цветы к мемориалам воинов-освободителей. Среди тех, кто почтил память героев и жертв Великой Отечественной войны, – представители власти, общественных организаций и трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветы к братской могиле красноармейцев в Острошицском Городке в канун праздника возложило руководство ведущих банков страны.

Почтить память воинов-освободителей собралось руководство Нацбанка во главе с Романом Головченко. Как отметил руководитель ведущего финансового учреждения страны, это место святое, символичное, пропитано насквозь исторической памятью и настоящим героизмом.

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:

Мы получили главную ценность – возможность жить в мире, под мирным небом, растить детей, трудиться на своей земле, заниматься любимым делом. Это то, что связывает и объединяет две даты, стоящие друг от друга более чем на 80 лет.

Участие в памятных мероприятиях ко Дню Независимости принял член Совета Республики Национального собрания, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.

Как социально ориентированный банк, Беларусбанк уделяет особое внимание сохранению исторической памяти, благоустройству памятников и мест захоронений. В учреждении реализуются различные социальные программы и инициативы, направленные на эти цели, поддерживаются и ветераны банка – узники концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны и все, кто подарил нам мирное небо.