Руководство ведущих банков страны возложило цветы к монументу в Острошицком Городке

Беларусь помнит. В преддверии Дня Независимости по всей стране возлагают цветы к мемориалам воинов-освободителей. Среди тех, кто почтил память героев и жертв Великой Отечественной войны, – представители власти, общественных организаций и трудовых коллективов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цветы к братской могиле красноармейцев в Острошицском Городке в канун праздника возложило руководство ведущих банков страны.
Почтить память воинов-освободителей собралось руководство Нацбанка во главе с Романом Головченко. Как отметил руководитель ведущего финансового учреждения страны, это место святое, символичное, пропитано насквозь исторической памятью и настоящим героизмом.
Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Мы получили главную ценность – возможность жить в мире, под мирным небом, растить детей, трудиться на своей земле, заниматься любимым делом. Это то, что связывает и объединяет две даты, стоящие друг от друга более чем на 80 лет.
Участие в памятных мероприятиях ко Дню Независимости принял член Совета Республики Национального собрания, председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич.
Как социально ориентированный банк, Беларусбанк уделяет особое внимание сохранению исторической памяти, благоустройству памятников и мест захоронений. В учреждении реализуются различные социальные программы и инициативы, направленные на эти цели, поддерживаются и ветераны банка – узники концлагерей, ветераны Великой Отечественной войны и все, кто подарил нам мирное небо.
Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
3 июля для белорусов – это символ гордости и памяти. То, что происходило на этой земле и в целом в Беларуси, какие жертвы и на поле боевых действий, и во время геноцида понес наш белорусский народ – мы должны помнить. И сегодняшняя дата – это действительно дань памяти тому подвигу, который совершили наши предки.
Острошицкий Городок освободили 2 июля 1944 года, благодаря этому был открыт путь к наступлению Красной армии на Минск. В знаковом месте установлен монумент – танк Т-34 – в честь защитников и освободителей белорусской столицы.
*На правах рекламы.