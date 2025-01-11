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Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения

11 января 2025 18:48
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Подготовка работников здравоохранения, обновление и открытие новых клиник и комплектация современным оборудованием – в вопросе сохранения здоровья белорусов важны все аспекты. Качественная медицина должна быть доступна в каждом уголке страны. Беларусбанк и Минздрав подписали соглашение о реализации совместного проекта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения-2

Благодаря финансовой поддержке банка будет обновлен автопарк в учреждениях здравоохранения в сельской местности и малых населенных пунктах. Банк выделит средства на приобретение 12 новых специализированных автомобилей, оборудованных всем необходимым для оказания первой помощи. Это позволит жителям отдаленных населенных пунктов получать медицинские услуги без задержек и лишних трудностей.

Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения-4

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
Основной посыл, который сегодня реализуется – это продолжение контроля и улучшение качества медицинской помощи на селе. Мы изыскиваем различные возможности, ресурсы, которые кроются не только в бюджетном финансировании нашей отрасли, но вместе с тем, и других заинтересованных, которые на протяжении уже многих лет эту работу делают.

Финансовое учреждение всегда стремится поддерживать социальные инициативы. Таким образом, Беларусбанк вносит вклад в реализацию политики в области устойчивого развития регионов и поддерживает белорусов, живущих в сельской местности.

Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения-6

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:
Мы более 10 лет работаем по поддержке медицины. Это различные вложения: скорые помощи, реанимобили, операционное оборудование. Сегодня мы дали старт новому проекту. Благодаря данному проекту мы будем ежегодно поставлять по два медицинских автомобиля на каждую область нашего производителя. Я думаю, что это окажет серьезную поддержку медицинским работникам по выстраиванию качественного обслуживания жителей малых населенных пунктов.

За все время банком оказана спонсорская помощь медицинским учреждениям на сумму более 4 миллионов рублей.

*На правах рекламы.

# Реклама # Александр Ходжаев # Виктор Ананич # Министерство здравоохранения Республики Беларусь

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