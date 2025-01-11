Беларусбанк подписал соглашение о сотрудничестве с Министерством здравоохранения

Подготовка работников здравоохранения, обновление и открытие новых клиник и комплектация современным оборудованием – в вопросе сохранения здоровья белорусов важны все аспекты. Качественная медицина должна быть доступна в каждом уголке страны. Беларусбанк и Минздрав подписали соглашение о реализации совместного проекта, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря финансовой поддержке банка будет обновлен автопарк в учреждениях здравоохранения в сельской местности и малых населенных пунктах. Банк выделит средства на приобретение 12 новых специализированных автомобилей, оборудованных всем необходимым для оказания первой помощи. Это позволит жителям отдаленных населенных пунктов получать медицинские услуги без задержек и лишних трудностей.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Основной посыл, который сегодня реализуется – это продолжение контроля и улучшение качества медицинской помощи на селе. Мы изыскиваем различные возможности, ресурсы, которые кроются не только в бюджетном финансировании нашей отрасли, но вместе с тем, и других заинтересованных, которые на протяжении уже многих лет эту работу делают.

Финансовое учреждение всегда стремится поддерживать социальные инициативы. Таким образом, Беларусбанк вносит вклад в реализацию политики в области устойчивого развития регионов и поддерживает белорусов, живущих в сельской местности.