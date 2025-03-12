«Путь к профессии с Беларусбанком» – Иванец и Ананич подписали соглашение о реализации совместного проекта

Обеспечить страну высококвалифицированными кадрами при поддержке одного из главных банков страны. Министр образования и председатель правления Беларусбанка подписали соглашение о реализации очередного совместного проекта «Путь к профессии с Беларусбанком», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Андрей Иванец и Виктор Ананич договорились о создании в течение года модернизированного центра подготовки ветеринаров в Смиловичском аграрном колледже. Причем с помощью формы сетевого обучения там также смогут повышать компетенции учащиеся других учреждений с аналогичным профилем. Поддержка специалистов среднего звена и рабочих профессий – один из векторов государственной политики, которому следуют неуклонно.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Это не только самое современное оборудование, которое отвечает сегодняшним веяниям времени, которым оборудованы наши животноводческие комплексы, молочно-товарные комплексы и многие другие агропромышленные предприятия. Но это взгляд в будущее, это подготовка специалистов, педагогических кадров, и мы будем нацелены на повышение квалификации не только молодых специалистов, но и преподавательского состава, который будет работать на базе учреждений среднего специального образования. Проект «Путь к профессии с Беларусбанком» стал для банка третьим по направлению поддержки сферы образования. Более 10 лет банк участвует в укреплении материально-технической базы школ, колледжей и университетов, а также поддерживает талантливую молодежь. Реализует и ряд других проектов.