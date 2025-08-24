О доверии к национальной валюте и соцпроектах для самых маленьких белорусов – разговор с Виктором Ананичем

Гость программы «Сенат» – член Совета Республики, председатель Правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» Виктор Ананич. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Если говорить о доверии населения к национальной валюте, что мы здесь можем отметить? Белорусы доверяют национальной валюте?

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Благодаря стабильной работе экономики и взвешенной политике Национального банка последние годы мы наблюдаем увеличение доверия населения к национальной валюте. Мы это видим по тем вкладам, которые открываются у нас. За 2025 год 320 тысяч жителей страны открыли у нас вклады именно в национальной валюте. Это на 38 % выше, чем за аналогичный период прошлого года. И доходность, безусловно, влияет на то, что наше население стало нести деньги и вкладывать в белорусских рублях. Она гораздо выше, чем в иностранной валюте. И я хочу напомнить, что наше государство гарантирует 100-процентный возврат по закону вкладов населению, поэтому доверие, безусловно, растет. Какие кредиты наиболее популярны среди белорусов?

Виолетта Шаблинская:

А что касается кредитов? Насколько активно люди кредитуются и какие кредиты наиболее популярны? Виктор Ананич:

Население пользуется кредитами, но хит последних двух лет – это «На родныя тавары». Правительство приняло решение по достаточно льготной ставке, по 4 % население кредитуется на товары, производимые белорусскими предприятиями. Безусловно, жители страны пользуются кредитами на строительство, на покупку жилья и другие цели. О перспективах партнерства в Межбанковском объединении ШОС

Виолетта Шаблинская:

Ваш банк не так давно стал полноправным партнером Межбанковского объединения ШОС. Какие перспективы это открывает? Виктор Ананич:

Мы будем в данной организации проводить ту политику, которую проводит в целом государство. Поддержка экономики – в первую очередь. Мы говорим о создании финансовых институтов, фондов, которые могли бы использоваться для инвестиций в том или ином государстве – участнике ШОС. Достаточно большие возможности. Уже в этом году я лично участвовал в мероприятии, когда проходила процедура приема в Китае. У меня состоялся ряд встреч с руководством крупнейших банков Китая, и уже были определенные намерения высказаны и определенные результаты есть. Благодаря социальному проекту банк построил 17 коттеджей для сирот

Виолетта Шаблинская:

Какие социальные проекты сегодня есть в портфеле у банка и что планируете еще реализовать? Виктор Ананич:

В банке работает восемь социальных проектов. Прежде всего они направлены на оказание поддержки медицине, спорту, творчеству, искусству. Один из проектов – «Родительский дом». Мы построили благодаря этому проекту 17 коттеджей, в которых сегодня воспитываются 162 ребенка, которые по той или иной причине оставлены своими родителями. Мы не просто построили дом и создали семью. Мы постоянно поддерживаем отношения с семьями, смотрим, как они растут, помогаем.