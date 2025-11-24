Проект программы социально-экономического развития Беларуси обсудили в Совете Республики

Беларусь, оставаясь тесно связанной с Россией, одновременно выстраивает самостоятельную, зрелую стратегию развития. На заседании Совета Республики обсудили проект программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы. Сенаторы озвучили свои оценки и предложения – документ готовят к представлению на Всебелорусском народном собрании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До важнейшего общественно-политического события остается 3,5 недели. Глава государства дал поручение пересмотреть проект, чтобы программа была качественной, действенной и без прожектерства. Сейчас документ проходит финальную шлифовку. Президент предельно четко отметил: никаких красивых слов, только реальные цели и ресурсы. Дорабатывает программу расширенная группа: делегаты Всебелорусского народного собрания, экономисты, эксперты. На первом заседании в апреле 2024 года Всебелорусское народное собрание получило новый статус – теперь это высший представительный орган народовластия. Так же делегаты ВНС переизбрали президиум, закрепили дату следующего созыва и определили социально-экономические ориентиры на будущее. Эта пятилетка – дорожная карта, в которой определены векторы развития государства: технологичные производства, укрепление регионов, улучшение инфраструктуры и жизни людей.

И, что важно, это курс, выверенный на далекую перспективу, а не просто на ближайшие годы. А участие делегатов ВНС, экспертов и общественности в доработке документа демонстрирует, что белорусы консолидированы и готовы к совместной работе ради общего дела и будущего своей страны. Не отчеты, а предметные вопросы от региональных представителей. Именно в таком формате сегодня сенаторы продолжили обсуждение программы пятилетки после того, как заслушали системный доклад министра экономики Юрия Чеботаря.

Как отметили в Совете Республики, законодатели участвовали в разработке концепции программного документа с самого начала. Именно поэтому обсуждение носило не формальный, а глубоко прикладной характер. В центре внимания оказались семь ключевых приоритетов новой пятилетки. Среди них – создание сильных регионов, демография, комфортное жилье и инфраструктура, раскрытие туристического потенциала страны.