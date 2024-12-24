Новогоднее чудо от Беларусбанка! Как в организации исполняют детские мечты?

К исполнению детских желаний присоединился и Беларусбанк. 24 декабря его сотрудники провели благотворительную акцию «Елки желаний: 102 года помогаем исполняться мечтам». Таким образом работники банка воплотили в жизнь заветное желание одной необычной художницы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алина Мычко расскажет о том, как неравнодушные сердца совершают новогоднее чудо.

Каждый из нас о чем-то мечтает. Кто-то о глобальном, у кого-то желания скромные. Мария Прохорович, например, всегда хотела одного – показать миру свои творения. У художницы очень непростой диагноз – спинальная мышечная атрофия. Праздничное чудо для нее совершил Беларусбанк. Картины талантливой девушки легли в основу корпоративного календаря. Работники также устроили персональную выставку ее картин. Так мечта стала жизнью.

Мария Прохорович, художница:

Красота вокруг нас, ее надо ценить, ею надо вдохновляться, наслаждаться, радоваться и ценить. Потому что на самом деле, как ты смотришь на этот мир, таким он тебе отражается.

Желание Марии сбылось, и сегодня она помогла открыть марафон волшебства для других. Беларусбанк запустил ставшую традиционной акцию «Елки желаний». В холле главного офиса четыре новогодних красавицы – по числу общественных организаций банка. Вместо игрушек их ветви украшают детские мечты. Например, такие.

Попросила у Дедушки Мороза спортивную бутылку для танцев. Там, где воду набирают. Еще я очень хотела себе часы.

Анастасия Цыбулькина:

Машинку пожелал большую. Товарищ любит машины разного рода. Строительные, гоночные и все в этом роде.

Кукла, машинка, набор для рисования или мини-лаборатория – у детей часто такие простые желания. Есть необычные и трогательные: ребята, например, часто просят что-то не для себя, а для родных и близких. «Елки желаний» Беларусбанка – это часть республиканского проекта «Наши дети». В ней участвуют детки из многодетных семей, оставшиеся без мамы и папы, с ограничениями по здоровью и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Сегодня Дед Мороз и Снегурочка вручили ребятам то, о чем они так давно мечтали.

Никита и Олег Михайловы:

Нам подарили настольный футбол. Мы очень счастливы. Будем с братом играть вместе.

Вера Сытько:

У меня в подарочках, но я еще не смотрела. Ну сейчас, может, посмотрю. Тут есть альбом, карандаши и какая-то картина по номерам.

Роль волшебников работники Беларусбанка примеряют третий год подряд. За это время они поздравили уже более 300 мальчишек и девчонок. В 2024 году подарки получат еще свыше сотни детей со всех уголков нашей страны. К слову, новую «Елку желаний» приурочили к 102-му дню рождения банка. Он отметит его 26 декабря.