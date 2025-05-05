На занятия с комфортом. В преддверии 80-летия Великой Победы «Беларусбанк» передал сельским школам 6 новых автобусов. Яркие МАЗы, оснащенные по последнему слову техники, пополнили автопарки учреждений образования каждой области страны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Благодаря проекту «В школу с Беларусбанком» учащиеся из самых удаленных уголков страны смогут быстро и безопасно добираться до своих учебных заведений. Новые автобусы станут надежными помощниками для ребят и сделают их путь к знаниям более комфортным. Транспорт специально передали до начала летних каникул. Это позволит школам без проблем организовать доставку старшеклассников на централизованное тестирование, а также отправлять учащихся на экскурсии и мини-путешествия по живописным местам Беларуси.

Иван Шкелко, директор Докшицкой средней школы №1:

Несмотря на то, что школа городская, у нас в районе 30 % учащихся наших на подвозе. Это сельская местность, поэтому подарок очень хороший. Ждали мы его. И большая благодарность и представителям «Беларусбанка», и представителям предприятия МАЗ. Большое подспорье будет. И благодаря этому подарку, автобусу, мы сможем на более качественном уровне организовать образовательный процесс для детей именно в сельской местности. Обеспечить комфортный подвоз детей из сельской местности к школам – задача, которая несколько лет реализуется государством. И крупнейший банк страны вносит свою лепту в общее дело. Проект «В школу с Беларусбанком» был запущен в 2023 году и уже оказал поддержку ряду учреждений.

Виктор Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Глава государства когда-то сказал, что нужно именно обратить внимание на доставку детей в сельские школы в комфортных безопасных условиях. Мы услышали. И уже 18 автобусов колесит по дорогам нашей страны, доставляя детишек в школы. Мы очень этим гордимся. Наша инициатива нашего коллектива – это вклад через детей в будущее нашей страны.