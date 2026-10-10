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Новости по тегу #Ветеран войны

В Минске поздравили с 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Лидию Волкову
10 октября 2026 17:15

В Минске поздравили с 102-летием ветерана Великой Отечественной войны Лидию Волкову

101-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Ядвига Еробкина
06 октября 2026 17:15

101-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны Ядвига Еробкина

Кочанова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ядвигу Еробкину со 101-м днем рождения
06 октября 2026 11:36

Кочанова поздравила ветерана Великой Отечественной войны Ядвигу Еробкину со 101-м днем рождения

Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины
08 июля 2026 08:05

Капсулу с посланием ветеранов ВОВ передали в Музей Славы Могилевщины

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ
04 июля 2026 17:18

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ

Не просто веха биографии! В Минске поздравили участника ВОВ с 100-летним юбилеем
02 июля 2026 18:33

Не просто веха биографии! В Минске поздравили участника ВОВ с 100-летним юбилеем

В Минске поздравили участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова с 100-летним юбилеем
02 июля 2026 13:51

В Минске поздравили участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова с 100-летним юбилеем

Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов к 100-летию Великой Победы
19 июня 2026 05:59

Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов к 100-летию Великой Победы

Как День Великой Победы отметили в разных регионах Беларуси – собрали яркие моменты
09 мая 2026 17:33

Как День Великой Победы отметили в разных регионах Беларуси – собрали яркие моменты

В Минске для 99-летнего ветерана устроили праздник прямо во дворе дома в преддверии Дня Победы
06 мая 2026 14:04

В Минске для 99-летнего ветерана устроили праздник прямо во дворе дома в преддверии Дня Победы

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина
08 октября 2025 07:24

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина

Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие
29 сентября 2025 17:39

Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие