Новости по тегу #Ветеран войны

В этот особенный день именинницу окружили вниманием и теплом. Почетными гостями стали активисты Белорусского союза женщин, депутаты и представители администрации Партизанского района столицы.
Одной из первых лично поздравить именинницу приехали председатель Совета Республики Наталья Кочанова, представители районной администрации, общественных объединений и силовых ведомств.
Сегодня в Беларуси 660 человек в возрасте 100 лет и старше. 9 из 10 долгожителей – женщины. Больше всего столетних жителей в Минске и Минской области.
Вскрыть капсулу и зачитать обращение планируют 9 мая 2045 года.
За каждым подвигом стоит судьба человека. Война, партизанский отряд, диверсии, два ранения, а затем – восстановление страны. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Титов – человек-эпоха.
Сегодня в Беларуси проживает 559 ветеранов Великой Отечественной войны, и каждому из них оказывают постоянную поддержку.
Поздравить юбиляра пришли представители общественных организаций, городские власти, родные и близкие.
В год 85-летия начала Великой Отечественной войны ветераны обращаются к молодежи с посланиями, которые будут помещены в капсулы и вскрыты в 2045 году.
День Великой Победы объединил миллионы белорусов, молодежь и представителей старшего поколения.
Александр Новицкий в октябре 1944 года был призван в армию. После подготовки в 40-м полку в Уручье его направили на Балтийский флот. Окончив электромеханическую школу, на боевом тральщике он прошел путь от Кронштадта до самой Германии, очищая море от смертоносных мин.
В 18 лет она добровольцем отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде и выносила раненых с поля боя.
В свой сотый день рождения Федор Сергеевич пообещал с размахом отметить и следующий юбилей.
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