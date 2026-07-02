В Минске поздравили участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова с 100-летним юбилеем

Теплые слова и пожелания крепкого здоровья накануне главного государственного праздника звучали сегодня, 2 июля, в адрес ветерана Великой Отечественной войны Петра Кормщикова. У него – 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поздравить юбиляра пришли представители общественных организаций, городские власти, родные и близкие. Петр Александрович родился 2 июля 1926 года и успел окончить только семь классов школы, до того как мирную жизнь прервала война. В 43-м году юношу призвали в армию. Служба началась в Батуми. Боец прошел обучение и получил звание техника-лейтенанта и оставался в строю до победного мая 45-го. На парадном кителе ветерана сияют медали «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и множество других наград.

Лилия Кременская, внучка Петра Кормщикова: Если вспоминать прямо из детства, то для меня всегда дедушка являлся контрастом, в хорошем смысле слова. Он человек военный, строгий, дисциплинированный. Но когда к нему приезжаешь, он ведет тебя в кафе, покупает лимонад, и это кажется таким милым.

Николай Поляков, глава администрации Партизанского района Минска:

Традиционно в нашей стране к таким замечательным праздникам, как День Победы, День Независимости, мы поздравляем наших ветеранов. И сегодня в Партизанском районе мы приехали поздравить нашего ветерана, который прошел всю войну и дальнейшую свою судьбу связал со службой в Вооруженных Силах.

В Беларуси сейчас проживает 559 ветеранов Великой Отечественной войны. О героях помнят, и не только в канун знаковых дат. Меры социальной поддержки включают бесплатное обеспечение медикаментами, регулярное оздоровление в санаториях, льготы на проезд и коммунальные услуги, а также существенные надбавки к пенсиям.