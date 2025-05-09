«Они раздавили живьём моего брата». Ветеран войны о ненависти к фашистам и переписывании истории

Да, памяти и ясности ума ветерана можно только позавидовать. События той войны он помнит как сейчас. Великая Отечественная отняла у Михаила Антоновича многих. Чтобы остановить фашистскую машину смерти, Титов 16-летним парнем ушел в партизанский отряд. В составе диверсионной группы минировал железнодорожные пути, пускал под откос вражеские поезда. Ненависть, которую посеяли фашисты своими зверствами, жива в его сердце по сей день.

В следующем году Михаил Титов (ветеран Великой Отечественной войны) отметит солидный юбилей – 100 лет, рассказали в программе «Крокі Незалежнасці». Несмотря на почтенный возраст, он остается активным садоводом. На его даче растет все: от картошки до арбузов. Кажется, именно земля дает ему силы жить.

Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны:

За расстрел деда, за расстрел дядьки, за то, что они раздавили живьем моего брата. Они его положили на пол, дверь сняли с петель, вшестером встали и подпрыгивали на нем. Его выволокли, на нем живого места не было, он раздавлен был. Вот эта ненависть и теперь меня преследует. Война кончилась, мы одержали Победу, а эта ненависть у меня и теперь стоит перед глазами, я не могу забыть это.

В этом году поиск героев для репортажей к 9 Мая напоминал гонку со временем. Из десятков ветеранов в списках журналистам ответили единицы. Они уходят, а с ними растворяется живая память. Кто сохранит историю Великой Победы, если даже сейчас, при еще живых свидетелях, ее уже пытаются переписать?

Михаил Титов:

Стелы Победы у нас красуются по всей стране и демонстрируют то, что нельзя забыть. Они это не могут словами утереть, они теперь из кожи лезут, чтобы доказать свое превосходство в период войны. Но доказать недоказуемое невозможно.

Статус победителей ко многому обязывает и многих раздражает. В Беларуси на защиту исторической памяти во главе с Президентом встало государство. Память о жертвах нацизма для нашего народа священна.