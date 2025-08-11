В Березино поздравили ветерана Великой Отечественной со 100-летним юбилеем

Теплые слова, поздравления и подарки. Ветеран Великой Отечественной войны София Стасевич из Березино отметила вековой юбилей. История ее жизни – пример храбрости, отваги и героизма, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Когда началась война, Софии Петровне было всего 15 лет. И в этом возрасте девушка ушла в партизаны. В отряде перевязывала раненых, помогала редактору газеты и занималась хозяйством. А после войны вернулась в Березино, вышла замуж. Родила четверых детей и больше 20 лет отдала работе бухгалтером в лесхозе.

Софья Стасевич, ветеран Великой Отечественной войны:

Всегда у меня люди, и всегда меня поздравляют все, особенно редакция, райисполком, школа. И я хочу сказать всем большое спасибо, что меня не забывают.

В 100 лет София Петровна не теряет бодрости духа и оптимизма, активно занимается делами по дому и на приусадебном участке.