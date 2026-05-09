Как День Великой Победы отметили в разных регионах Беларуси – собрали яркие моменты

День Великой Победы объединил миллионы белорусов, молодежь и представителей старшего поколения. Торжества охватили все населенный пункты: от двухмиллионного Минска до небольших райцентров и агрогородков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. И в этой широкой народной географии, в теплых словах о поколении победителей, в искренних слезах у мемориалов, в портретах дедов и прадедов, в семейных историях – во всем этом наша память, настоящая, человеческая. Путеводитель по праздничной Беларуси по версии наших корреспондентов.

Масштаб праздника – во всех уголках страны. 35 тысяч брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели. Искра победного огня зажглась здесь в первые дни Великой Отечественной войны. Защитники Брестской крепости умирали, но не сдавались – такое послание оставили они на стенах. Подвиг, который живет в поколениях, объединяет всех 9 Мая. Тысячи брестчан и гостей города встретили День Победы в легендарной Цитадели.

Над Цитаделью вертолет Ми-8 с государственным флагом, а на площадь Церемониалов внесли знамя Брестской крепости, найденное лишь после войны зарытым в одном из казематов. По традиции – возложение цветов и минута молчания, когда военные преклоняют колено. Делегация гостей из Германии посетила Брестскую крепость в День Победы.

Пожалуй, главный зритель и участник торжественного шествия в Могилеве – Михаил Титов. Он стал единственным могилевским ветераном Великой Отечественной войны, кто смог прийти на праздник. Михаил Антонович готовится отметить 100-летний юбилей, а в 15 лет он ушел в партизаны. Воевал в 346-м отряде, участвовал в девяти диверсиях – взрывал составы и дороги. Потом – передовая, Восточная Пруссия, два ранения, контузия и Победа в госпитале.

Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны:

Наш народ стоял и стоять будет на защите своей Родины!

В унисон с большими городами сегодня торжествуют райцентры, поселки и даже деревушки. В Головинцах парад принимает ветеран Великой Отечественной войны Александр Подлипский – единственный в Гомельском районе живой свидетель тех страшных дней. Александр Трофимович участвовал в масштабной белорусской наступательной операции «Багратион», а в мирное время возглавлял Головинскую среднюю школу. Потому неудивительно, что у него в гостях всегда много молодежи.

Александр Подлипский, ветеран Великой Отечественной войны:

Берегите Родину, защищайте как только можно! Помните о предках!

В сердце Витебска, на площади Победы – алый ковер из тысяч тюльпанов, красивое обрамление для колонны жителей и гостей региона. Акция «Беларусь помнит» объединила тысячи людей по всей стране.