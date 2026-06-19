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Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов к 100-летию Великой Победы

19 июня 2026 05:59
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В Беларуси и России стартует военно-патриотическая акция «Письма потомкам. 100-летию Великой Победы посвящается!». В год 85-летия начала Великой Отечественной войны ветераны обращаются к молодежи с посланиями, которые будут помещены в капсулы и вскрыты в 2045 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов к 100-летию Великой Победы -2

В этих письмах – три главных завета: помнить правду о войне и заботиться о мемориалах; беречь мир как величайшую ценность; созидать и трудиться во имя Родины, передавая эстафету Победы новым поколениям.

В рамках акции Беларусь и Россия обменяются капсулами с посланиями ветеранов. Церемония пройдет в торжественной обстановке. Белорусская сторона передаст российским коллегам три капсулы – они займут почетное место в музейном комплексе «Дорога памяти» в парке Вооруженных Сил России «Патриот». В ответ российская сторона передаст три капсулы, которые разместят в Брестской крепости-герое, Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и Музее славы Могилевщины.

# Великая Отечественная война # Ветеран войны

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