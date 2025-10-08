Прямой эфир

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина

08 октября 2025 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минчанка Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной войны, отметила сотый день рождения. В 18 лет она добровольцем отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде и выносила раненых с поля боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина-2

Ее старшая сестра, Герой Советского Союза, погибла в боях под Сталинградом. После войны Ядвига Генриховна работала в детском доме, а вернувшись в Беларусь, прошла трудовой путь от медсестры в госпитале до инженера-метролога, была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд».

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина-4

Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной войны:
Работала на заводе Козлова, имею орден Трудового Красного Знамени. Я выполняла честно свой долг. Перед собой, перед своей совестью, перед своими близкими, меньше всего думая о наградах. Надо жить так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы.

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина-6

Наталья Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:
Поздравляя ее с вековым юбилеем, мы говорим «спасибо», в том числе и за такую активную гражданскую, общественную позицию. Она всецело себя отдает участию в общественной жизни, встречам с молодым поколением. Она восхищает свой трудовой коллектив. Ну и, конечно же, это очень важно в рамках преемственности поколений. 

100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина-8

В Первомайском районе Минска почти 54 тысячи пенсионеров. Шестеро, как и Ядвига Еробкина, перешагнули 100-летний рубеж.

# Ветеран войны # Наталья Павлюченко

Другие новости рубрики

Все новости
«Белавиа» открыла прямые рейсы на китайский остров Хайнань
08 октября 2025 07:01

«Белавиа» открыла прямые рейсы на китайский остров Хайнань

Выставочный проект университета культуры открылся в Минске
08 октября 2025 06:38

Выставочный проект университета культуры открылся в Минске

Учения волонтёров Красного Креста прошли в Гродно
08 октября 2025 06:33

Учения волонтёров Красного Креста прошли в Гродно