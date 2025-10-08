100-летие отметила ветеран Великой Отечественной минчанка Ядвига Еробкина

Минчанка Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной войны, отметила сотый день рождения. В 18 лет она добровольцем отправилась на фронт, работала в военно-санитарном поезде и выносила раненых с поля боя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее старшая сестра, Герой Советского Союза, погибла в боях под Сталинградом. После войны Ядвига Генриховна работала в детском доме, а вернувшись в Беларусь, прошла трудовой путь от медсестры в госпитале до инженера-метролога, была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалью «За доблестный труд».

Ядвига Еробкина, ветеран Великой Отечественной войны:

Работала на заводе Козлова, имею орден Трудового Красного Знамени. Я выполняла честно свой долг. Перед собой, перед своей совестью, перед своими близкими, меньше всего думая о наградах. Надо жить так, чтобы не было стыдно за бесцельно прожитые годы.

Наталья Павлюченко, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Поздравляя ее с вековым юбилеем, мы говорим «спасибо», в том числе и за такую активную гражданскую, общественную позицию. Она всецело себя отдает участию в общественной жизни, встречам с молодым поколением. Она восхищает свой трудовой коллектив. Ну и, конечно же, это очень важно в рамках преемственности поколений.