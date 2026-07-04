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Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ

04 июля 2026 17:18
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За каждым подвигом стоит судьба человека. Война, партизанский отряд, диверсии, два ранения, а затем – восстановление страны. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Титов – человек-эпоха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На руинах он возрождал агропромышленный комплекс Могилевской области и стоял у истоков создания молочного гиганта региона. О человеке труда – Юлия Мычка. 

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ-2

В этих ловких движениях сложно понять возраст. Михаил Титов косит траву, хлопочет на грядках. Сам колет дрова. Это не привычка, не зарядка, а образ жизни. Жить в труде и движении – лайфхак от ветерана Великой Отечественной войны, который осенью отметит столетний юбилей.

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ-4

Поколение победителей – оно особенное. Без помощи психологов они пережили все ужасы войны и на пепелище создали новую страну. Отстроили заводы, подняли колхозы, поставили на ноги промышленность. Судьба Михаила Антоновича – часть истории Победы и возрождения нашей страны. В 15 он ушел в партизаны, воевал в 346-м отряде, участвовал в 9 диверсиях, взрывал составы и дороги, потом передовая, Восточная Пруссия, два ранения, контузия и победа.

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ-6

Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны:
Я воевал за свободную страну. Она теперь свободна.

После войны, в 18 лет, сел за школьную парту. Учиться пришлось с ребятами на 10 лет младше. Но Титова это не смущало. Дальше был техникум, потом Вологодский молочный институт, и предложения переехать в Москву или Минск, но он вернулся домой, на могилевскую землю, чтобы возрождать то, что уничтожила война.

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ-8

Послевоенная молочная отрасль Могилевской области поднималась буквально из руин. В Германию было вывезено 70% поголовья лошадей, еще больше крупного рогатого скота. В деревнях оставалось по 1-2 коровы на село. Стране, уставшей от войны, нужны были силы и продукты. Молоко ждали на прилавках, но его катастрофически не хватало. Могилев освободили 28 июня 1944 года, а уже 10 июля местный молокозавод принял первых сотрудников. Чтобы понять, с чего начиналась история послевоенной могилевской молочки, достаточно этого факта.

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ-10

Елена Шумейко, заместитель генерального директора могилевского холдинга по производству молочной продукции:
На предприятии была всего лишь одна лошадь по имени Трактор. На ней пытались развозить продукцию по магазинам для того, чтобы жители города Могилева могли получать молоко.

В таких условиях начинал свою карьеру в молочной отрасли Михаил Титов. После вуза его назначили главным технологом Горецкого сыродельного завода. Но от завода после войны осталось только одно название.

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ-12

Михаил Титов:
Электроэнергии у завода не было. Оборудование на заводе было раз – и все, и нет. Был один сепаратор.

Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ-14

Несмотря на почтенный возраст, Титов помнит яркие детали того сложного пути. От первой электрической розетки до автоматической линии розлива и пастеризации. Целым событием стал монтаж на предприятии холодильной камеры, которая открыла новые возможности логистики. Под его руководством предприятие вышло на переработку 15 тонн молока в сутки. Позже строил предприятия по всей области. Написал бизнес-план развития отрасли для региона на пять лет вперед. Стоял у истоков создания могилевского холдинга и лично выбирал точку на карте, где вырастет будущий гигант молочной отрасли. А когда недавно попал туда на экскурсию просто не узнал свое детище.

Подробнее в видео.

# Предприятия Беларуси # Ветеран войны

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