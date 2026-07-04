Под его руководством предприятие вышло на 15 тонн молока в сутки! Пообщались в ветераном ВОВ

За каждым подвигом стоит судьба человека. Война, партизанский отряд, диверсии, два ранения, а затем – восстановление страны. Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Титов – человек-эпоха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На руинах он возрождал агропромышленный комплекс Могилевской области и стоял у истоков создания молочного гиганта региона. О человеке труда – Юлия Мычка.

В этих ловких движениях сложно понять возраст. Михаил Титов косит траву, хлопочет на грядках. Сам колет дрова. Это не привычка, не зарядка, а образ жизни. Жить в труде и движении – лайфхак от ветерана Великой Отечественной войны, который осенью отметит столетний юбилей.

Поколение победителей – оно особенное. Без помощи психологов они пережили все ужасы войны и на пепелище создали новую страну. Отстроили заводы, подняли колхозы, поставили на ноги промышленность. Судьба Михаила Антоновича – часть истории Победы и возрождения нашей страны. В 15 он ушел в партизаны, воевал в 346-м отряде, участвовал в 9 диверсиях, взрывал составы и дороги, потом передовая, Восточная Пруссия, два ранения, контузия и победа.

Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны:

Я воевал за свободную страну. Она теперь свободна. После войны, в 18 лет, сел за школьную парту. Учиться пришлось с ребятами на 10 лет младше. Но Титова это не смущало. Дальше был техникум, потом Вологодский молочный институт, и предложения переехать в Москву или Минск, но он вернулся домой, на могилевскую землю, чтобы возрождать то, что уничтожила война.

Послевоенная молочная отрасль Могилевской области поднималась буквально из руин. В Германию было вывезено 70% поголовья лошадей, еще больше крупного рогатого скота. В деревнях оставалось по 1-2 коровы на село. Стране, уставшей от войны, нужны были силы и продукты. Молоко ждали на прилавках, но его катастрофически не хватало. Могилев освободили 28 июня 1944 года, а уже 10 июля местный молокозавод принял первых сотрудников. Чтобы понять, с чего начиналась история послевоенной могилевской молочки, достаточно этого факта.

Елена Шумейко, заместитель генерального директора могилевского холдинга по производству молочной продукции:

На предприятии была всего лишь одна лошадь по имени Трактор. На ней пытались развозить продукцию по магазинам для того, чтобы жители города Могилева могли получать молоко. В таких условиях начинал свою карьеру в молочной отрасли Михаил Титов. После вуза его назначили главным технологом Горецкого сыродельного завода. Но от завода после войны осталось только одно название.

Михаил Титов:

Электроэнергии у завода не было. Оборудование на заводе было раз – и все, и нет. Был один сепаратор.