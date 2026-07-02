Не просто веха биографии! В Минске поздравили участника ВОВ с 100-летним юбилеем

Теплые слова и пожелания крепкого здоровья накануне главного государственного праздника звучали сегодня, 2 июля, в адрес участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова. У него – 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Герой прошел путь от юного бойца противовоздушной обороны в Батуми до майора советской армии, служил в послевоенной Европе и обрел свое счастье в Беларуси. В гостях у Петра Александровича в знаменательный день побывала наш корреспондент.

Накануне Дня Независимости в минской квартире Петра Александровича всегда много гостей. Ветеран неизменно встречает их в парадном кителе с боевыми орденами и медалями. За каждой из этих наград – личное мужество, тяжелый фронтовой труд и верность присяги. В Минске поздравили участника Великой Отечественной войны Петра Кормщикова с 100-летним юбилеем. После войны ветеран остался на сверхсрочную службу. Служил в Венгрии, Германии и Симферополе. В 1963 году его перевели в Беларусь, где он встретил будущую супругу. Вместе они уже больше полувека.

Анна Каштанова, жена Петра Кормщикова:

Я работала в военкомате заводском. А он служил в Марьиной Горке. Смотрю, заходит молодой человек, посмотрел и пошел в то отделение, где должен быть. А в январе, на Новый год, в дверь звонок. Открываю – стоит переодетый. Ну и завязалась дружба. Конечно, 55 лет – это цифра и маленькая, и большая. Было в этой цифре все – и радости, и печали. В этот день слова признательности звучат не только от гостей. Петр Александрович, несмотря на слабое здоровье, сам благодарит за заботу. В этом проявляется удивительный характер всего великого поколения победителей – скромный и благородный.