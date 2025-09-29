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Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие

29 сентября 2025 17:39
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Ветеран Великой Отечественной войны участник освобождения Минска Федор Фещенко отметил 100-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие-2

Поздравить юбиляра с цветами и подарками пришли школьники и представители администрации города. Одним из сюрпризов для именинника стало выступление музыкального коллектива «Поющие сердца». Артисты исполнили народные и фронтовые песни. А юбиляр не смог усидеть на месте.

Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие-4

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:
Берегите честь и здоровье смолоду, не ищите счастья на чужбине, счастье на вашей земле, где вы родились! А рождаетесь вы все патриотами. Патриотам не обязательно совершать подвиги военные, как это мы делали, можно и в мирное время. Будет мир! Давайте совершать подвиги в мирное время!

Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие-6

Виновник торжества, несмотря на почтенный возраст, полон бодрости духа и оптимизма. Ветеран занимается спортом, участвует в парадах. И в свой сотый день рождения Федор Сергеевич пообещал с размахом отметить и следующий юбилей.

# Федор Фещенко # Ветеран войны # Великая Отечественная война

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