Вековой юбилей! Ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Фещенко отметил 100-летие

Поздравить юбиляра с цветами и подарками пришли школьники и представители администрации города. Одним из сюрпризов для именинника стало выступление музыкального коллектива «Поющие сердца». Артисты исполнили народные и фронтовые песни. А юбиляр не смог усидеть на месте.

Федор Фещенко, ветеран Великой Отечественной войны:

Берегите честь и здоровье смолоду, не ищите счастья на чужбине, счастье на вашей земле, где вы родились! А рождаетесь вы все патриотами. Патриотам не обязательно совершать подвиги военные, как это мы делали, можно и в мирное время. Будет мир! Давайте совершать подвиги в мирное время!