В Минске для 99-летнего ветерана устроили праздник прямо во дворе дома в преддверии Дня Победы

История доказала: наша сила – в единстве. И сегодня белорусское общество вновь это подтверждает. Уважение молодежи к поколению победителей – та самая связующая нить, которая объединяет эпохи и делает нас сильнее. В преддверии 9 Мая по всей стране проходят добрые и важные встречи. Их осталось не так уж много и каждому особая честь и уважение. Речь о ветеранах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для 99-летнего Александра Петровича Новицкого праздник 6 мая устроили прямо во дворе его дома.

Александр Новицкий в октябре 1944 года был призван в армию. После подготовки в 40-м полку в Уручье его направили на Балтийский флот. Окончив электромеханическую школу, на боевом тральщике он прошел путь от Кронштадта до самой Германии, очищая море от смертоносных мин. Военная служба Александра Петровича затянулась на долгие годы – демобилизовался только в 1952-м. Несмотря на почтенный возраст, ветеран сохраняет бодрость духа и с оптимизмом смотрит в будущее. Именно для таких героев сегодня звучат песни Победы. Александр Новицкий, ветеран Великой Отечественной войны:

Еще немножко и на даче ковыряюсь. Очень приятно. Меня так еще ни один год не чествовали шикарно. Праздник 9 Мая – это для нас очень большая Победа. Такая, которая запомнилась на всю жизнь. И мы больше всех праздников почитаем, потому что эта победа нам дала свободу.

Поздравить ветерана лично приехали школьники и работающая молодежь Октябрьского района, а также представители таможенных органов. Гости вручили Александру Петровичу памятные подарки и цветы. Такое персональное внимание – знак благодарности за мирное небо.

Мария Гончарова, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ Минска:

У нас в Октябрьском районе города Минска проживает порядка 13 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, в том числе лиц к ним приравненным. И несмотря на то, что День Победы – это праздник со слезами на глазах, так или иначе, в любом случае это радость. И даже те композиции, которые исполняются, они общеизвестны. Это песни военных лет для того, чтобы в первую очередь напомнить, что это День Победы, это праздник, это счастье, это мирное небо над головой.