Президенту провели экскурсию по новому музею на «Буйничском поле»

У Президента этот субботний день начался в окрестностях Могилева, на легендарном «Буйничском поле», где в такие же июльские дни 1941-го развернулись ожесточенные бои с фашистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А еще именно здесь, на Днепровском рубеже, начался обратный отсчет до краха Третьего рейха. О значимости тех событий на пути к Великой Победе говорил Александр Лукашенко, открывая новый музей.

Ужас – первое чувство, которое возникает, как только оказываешься в залах нового музея Славы Могилевщины среди экспозиции, посвященной 40-м годам прошлого века.

Заходишь – и нет ни одного вопроса, почему именно этому периоду отведена большая часть площади нового центра. Даже не зная глубинных исторических рубежей, на интуитивном уровне ставишь себя плечом к плечу с теми, кому по несчастью в 1941-м пришлось держать Днепровский. 23 дня силами наших воинов сдерживалась фашистская агрессия. Ценой их жизней, благодаря их мужеству удалось дать фору и возможность советским войскам собраться, чтобы отразить удар под Москвой и получить шанс на Победу в самой страшной войне.

14 часов длился самый продолжительный кровавый бой на Буйничском поле. Спустя восемь десятилетий над ним синеет небо, на нем снова растет трава, и словно бы на груди гордо и скорбно расположился заслуженный орден Отечественной войны, который Могилев и его защитники получили только в 1980 году.

Виталий Роговоцов, главный архитектор проекта предприятия «Институт «Могилевгражданпроект»

Мы смогли эту сложную форму ордена подстроить под здание. И у нас получилось здание, стилизованное под орден. Это очень знаковая для города награда. Для того чтобы с бобруйской трассы мы могли в едином комплексе прочитывать контур ордена, мы его наклонили на 10 градусов, чтобы было видно и понятно, что это такое. Потому что если он был просто прямым, это было просто прямое здание, то это только где-то сверху можно было наблюдать.

Президент, конечно, не мог не приехать на открытие этого музея. Во-первых, родные края. Во-вторых, потому что подписывал решение о его строительстве. Да, помогали нам россияне, но ведь и сами мы вкладывались немало. В-третьих, потому что Александр Лукашенко историк и знает, что бывает с теми, кто историю забывает, или того хуже – переписывает под себя. Во время осмотра экспозиции глава государства экскурсовода дополнял.

Символом стойкости и благодарности! Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилевщины.

Музей полностью интерактивный, максимально реалистичный. Идти приходится пыльными и неровными дорогами, стоять в окопах и даже стрелять вместе с артиллеристами. Можно послушать о подвигах, которые вообразить себе сложно практически от первого лица. И помолчать, конечно, тоже можно.