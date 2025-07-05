Символом стойкости и благодарности! Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилёвщины
Музей Славы Могилевщины будет бережно хранить и передавать из поколения в поколение правду о Великой Победе нашего народа, воспитывать настоящих патриотов. Это подчеркнул Александр Лукашенко на торжественном открытии исторического объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительство музея началось в 2023 году рядом с Буйничским полем, где в 1941-м развернулись ожесточенные бои между частями Красной армии и наступающими фашистскими войсками. Этот подвиг навсегда остался в народной памяти. А место стало символом стойкости и глубокой благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу Родины. В 1995 году здесь появился мемориальный комплекс, а теперь его значимо дополнил новый музей Славы. Его экспозиция расположилась на двух этажах здания, архитектура которого выполнена в форме ордена Отечественной войны I степени. И это неслучайно, ведь именно этим орденом Могилев был награжден в 1980 году за мужество и стойкость в годы войны.
Президент внимательно ознакомился с экспозицией нового музея. И будучи историком по образованию, дополнял экскурсию важными фактами.
Мы оказываемся на дороге войны, на дороге рядом с беженцами. Они несли с собой узелки. Эти узелки были настолько маленькие, что непонятно было, что же они ели.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Суть войны в Беларуси и России – разница в чем была, если можно так сказать. Здесь немцы приступили уже к своему плану ликвидации. 25-30 % оставляем, остальных уничтожаем. Они уже приступили к этому в Беларуси. Поэтому вот такое варварское было отношение к гражданскому населению. Три года они с лишним топтались по земле. Они третью часть уничтожили людей.
Выставочная площадь нового музея занимает 1800 квадратных метров. В экспозиции – сотни подлинных артефактов, личные вещи солдат, документы, фотографии. Строительство исторического объекта стало по-настоящему народным делом: оно велось за счет областного бюджета, поддержки Союзного государства и добровольных пожертвований граждан.
Экспозиция показывает тернистый путь белорусов через века к независимости – Лукашенко о музее Славы Могилевщины.
После экскурсии по музею и торжественной церемонии Александру Лукашенко вручили символический бессрочный абонемент на посещение музея Славы Могилевщины – как знак признательности и уважения к вкладу в сохранение исторической памяти.