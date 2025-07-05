Символом стойкости и благодарности! Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилёвщины

Музей Славы Могилевщины будет бережно хранить и передавать из поколения в поколение правду о Великой Победе нашего народа, воспитывать настоящих патриотов. Это подчеркнул Александр Лукашенко на торжественном открытии исторического объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство музея началось в 2023 году рядом с Буйничским полем, где в 1941-м развернулись ожесточенные бои между частями Красной армии и наступающими фашистскими войсками. Этот подвиг навсегда остался в народной памяти. А место стало символом стойкости и глубокой благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу Родины. В 1995 году здесь появился мемориальный комплекс, а теперь его значимо дополнил новый музей Славы. Его экспозиция расположилась на двух этажах здания, архитектура которого выполнена в форме ордена Отечественной войны I степени. И это неслучайно, ведь именно этим орденом Могилев был награжден в 1980 году за мужество и стойкость в годы войны.

Президент внимательно ознакомился с экспозицией нового музея. И будучи историком по образованию, дополнял экскурсию важными фактами.