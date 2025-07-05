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Символом стойкости и благодарности! Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилёвщины

05 июля 2025 13:33
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Музей Славы Могилевщины будет бережно хранить и передавать из поколения в поколение правду о Великой Победе нашего народа, воспитывать настоящих патриотов. Это подчеркнул Александр Лукашенко на торжественном открытии исторического объекта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символом стойкости и благодарности! Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилёвщины-2

Строительство музея началось в 2023 году рядом с Буйничским полем, где в 1941-м развернулись ожесточенные бои между частями Красной армии и наступающими фашистскими войсками. Этот подвиг навсегда остался в народной памяти. А место стало символом стойкости и глубокой благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу Родины. В 1995 году здесь появился мемориальный комплекс, а теперь его значимо дополнил новый музей Славы. Его экспозиция расположилась на двух этажах здания, архитектура которого выполнена в форме ордена Отечественной войны I степени. И это неслучайно, ведь именно этим орденом Могилев был награжден в 1980 году за мужество и стойкость в годы войны. 

Президент внимательно ознакомился с экспозицией нового музея. И будучи историком по образованию, дополнял экскурсию важными фактами.

Символом стойкости и благодарности! Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилёвщины-4

Мы оказываемся на дороге войны, на дороге рядом с беженцами. Они несли с собой узелки. Эти узелки были настолько маленькие, что непонятно было, что же они ели. 

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Суть войны в Беларуси и России – разница в чем была, если можно так сказать. Здесь немцы приступили уже к своему плану ликвидации. 25-30 % оставляем, остальных уничтожаем. Они уже приступили к этому в Беларуси. Поэтому вот такое варварское было отношение к гражданскому населению. Три года они с лишним топтались по земле. Они третью часть уничтожили людей.

Символом стойкости и благодарности! Лукашенко принял участие в открытии музея Славы Могилёвщины-6

Выставочная площадь нового музея занимает 1800 квадратных метров. В экспозиции – сотни подлинных артефактов, личные вещи солдат, документы, фотографии. Строительство исторического объекта стало по-настоящему народным делом: оно велось за счет областного бюджета, поддержки Союзного государства и добровольных пожертвований граждан. 

Экспозиция показывает тернистый путь белорусов через века к независимости – Лукашенко о музее Славы Могилевщины.

После экскурсии по музею и торжественной церемонии Александру Лукашенко вручили символический бессрочный абонемент на посещение музея Славы Могилевщины – как знак признательности и уважения к вкладу в сохранение исторической памяти.

# Музей # Александр Лукашенко # Великая Отечественная война

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