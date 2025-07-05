Экспозиция показывает тернистый путь белорусов через века к независимости – Лукашенко о музее Славы Могилёвщины

Строительство музея началось в 2023 году рядом с Буйничским полем, где в 1941-м развернулись ожесточенные бои между частями Красной армии и наступающими фашистскими войсками. Этот подвиг навсегда остался в народной памяти. А место стало символом стойкости и глубокой благодарности тем, кто отдал жизнь за свободу Родины. В 1995 году здесь появился мемориальный комплекс, а теперь его значимо дополнил новый музей Славы. Его экспозиция расположилась на двух этажах здания, архитектура которого выполнена в форме ордена Отечественной войны I степени. И это неслучайно, ведь именно этим орденом Могилев был награжден в 1980 году за мужество и стойкость в годы войны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Откровенно, по-человечески вам скажу, когда мне предложили рассмотреть вопрос помощи строительству этого мемориала из бюджета Союзного государства Беларуси и России, я долго колебался. Меня, по-человечески говорю, настораживало то, что у нас столько памятников в стране. Думаю, ну нам бы содержать их, в порядке что было. Благодаря вам, когда губернатор Исаченко мне доложил, что народ поднялся для того, чтобы построить этот музей и привести в порядок этот комплекс. Думаю, ну ладно, раз народ инициирует это, а это было так, значит и в порядке будете содержать. Я на это очень надеюсь.

В залах этого музея оживает и говорит голосами героев сама тысячелетняя история края. Приоткрывается тайна жизни летописных радимичей от рода и племени, которых началась история региона. И не только региона. Части этой земли историки могут рассказать. Поистине в прошлом региона, как в зеркале, отражается история всей нашей страны. А экспозиция музея показывает тернистый путь белорусов через века к независимости. К независимости собственной государственности связывает воедино героическое прошлое и мирное настоящее. Большое внимание в музее посвящено событиям Великой Отечественной войны. И это правильно, особенно сейчас, когда против правды в той войне остервенело воюют в просвещенной Европе. Маршируют нацисты, сносятся мемориалы и памятники, лицемерно начали переписывать нашу историю. Именно поэтому мы свято чтим память о подвиге ветеранов, о людях, которые восстанавливали города и села Могилевщины после освобождения и ковали трудовую победу и славу все эти годы.

Прошу вас, сохраните Буйничское поле и этот мемориал. Слушайте, ну это ж мы не только им, мы себе этот памятник воздвигли. Сюда будут проходить дети и внуки и будут говорить, что вот, кто-то здесь трудился из-за родителей, дедушка работал там, бабушка и так далее и тому подобное. Мы оставляем не только памятные образцы этой памяти той страшной войны, которую нам надо избежать. Это главная наша задача.