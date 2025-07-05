Историческая реконструкция! В Слониме воссоздали один из ключевых эпизодов операции «Багратион»

Аутентичная военная форма, соответствующая эпохе техника и реалистичные сражения. В Слониме прошла масштабная историческая реконструкция. Ее посвятили событиям, происходившим в городе в июле 1944-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свидетелями зрелищного представления, напомнившего о трагическом и героическом прошлом, стали тысячи зрителей. Жители и гости Слонима увидели освобождение города от немецко-фашистских захватчиков и форсирование реки Щара. В воссоздании одного из ключевых эпизодов операции «Багратион» приняли участие опытные реконструкторы, а также военнослужащие и кадеты. Всего – около 500 человек.

Я была медсестрой на этой реконструкции, это было страшно, когда возле тебя взрывается взрыв-пакет, а тебе надо в этот момент перевязать раненого человека.

Очень хорошо показана история нашего Слонима, как оно все происходило, как освободили наш Слоним.

Слоним – один из белорусских городов, который является примером подвига и всенародного сопротивления, проявленного в годы Великой Отечественной войны. В 2025-м вместе с Кобрином, Речицей, Сенно, Славгородом и Смолевичами он награжден вымпелом «За мужество и стойкость».