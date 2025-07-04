Личные вещи красноармейца-освободителя передали в Новый замок в Гродно

Трогательная встреча поколений победителей. Личные вещи красноармейца родственники из России передали в Новый замок в Гродно. В освобождении этого белорусского города в 44-ом принимал участие их герой, и именно там местные жители более 80 лет назад буквально спасли фронтовика от гибели, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда город был уже наполовину освобожден от фашистской оккупации, один из бойцов Красной армии 95-ой стрелковой дивизии Алексей Нимцович получил ранение в районе деревни Адамовичи. На помощь пришли местные жители, которые дали мужчине укрытие и выходили его. Россиянин на всю жизнь остался благодарен простым белорусским людям – спустя два десятка лет он через гродненскую газету нашел семью Болеслава Тавреля, которая помогла ему выжить. Они дружили многие годы, Алексей Нимцович не единожды приезжал в Гродно, бывал у мемориальной доски, на месте, где их дивизия переправлялась через Неман. А историю своего чудесного спасения россиянин постоянно рассказывал детям и внукам.

Елена Котова, правнучка Болеслава Тавреля:

Бабушка рассказывала, что они носили ему еду и перевязочный материал, но так как ничего не было из медикаментов, они просто рвали чистые простыни, относили солдату. И когда прадедушка говорил, когда он его нес, то этот молодой солдатик повторял одну и ту же фразу: «Отец, только не выдавай меня немцам».