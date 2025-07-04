Атмосфера военных лет! На «Линии Сталина» воссоздали битву за столицу «Минский котёл»

В День Независимости несколько тысяч гостей приехали в историко-культурный комплекс «Линия Сталина», чтобы погрузиться в атмосферу военных лет. Кульминацией праздника стала масштабная военно-историческая реконструкция. Гости буквально совершили прыжок в прошлое, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их глазах «ожили» события, которые разворачивались в этом самом месте ровно 81 год назад. Реконструкторы воссоздали фрагмент операции «Багратион» – битву за столицу «Минский котел». От форсирования Березины красноармейцами до окружения гитлеровцев. Зрители смогли увидеть, как советская армия шла на прорыв и громила врага. Реалистичности добавляла техника и образцы вооружений тех лет: минометы, пушки и гаубицы. Попытка немцев вырваться из окружения провалилась. В битве за город немцы потеряли порядка 10 тысяч человек – многие погибли, оставшихся – взяли в плен.

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Здесь можно почувствовать и понять масштабность. Когда одновременно очень множество событий, когда идет дым выстрелов, взрывов, движение техники, гарь топлива – совершенно иное ощущение. Это же все-таки постановочно, а что, представляете в настоящую было. Это так сложно, жестоко и ужасно, но тем не менее за родную землю надо стоять несмотря ни на что.

Помимо военно-театрализованного шоу, на празднике гостей ждала насыщенная программа: экскурсии и интерактивные зоны, выступление кинологов. Все желающие могли прокатиться на танке, пострелять из пневматического оружия, пройти тропу разведчика и принять участие в розыгрыше призов.