Прямой эфир

Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске

25 февраля 2022 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Делегация международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств приступила к мониторингу проведения конституционного референдума в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске-1

Готовность досрочного голосования обсудили на встрече с председателем Минской городской комиссии. Стороны подняли вопросы работы национальных наблюдателей на участках, формирование списков голосующих. Интересовались созданием мер санитарно-эпидемиологической безопасности и организацией голосования на дому. Также в ходе диалога обратили внимание на поступающие просьбы сделать свой выбор не по месту постоянной регистрации, а по месту пребывания.  

Межевич: будем смотреть на технические условия голосования. Волеизъявление должно быть тайным – читайте здесь.   

Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске-4

Иван Мушкет, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан:   
Группа приступает к работе в рамках краткосрочного мониторинга. Мы будем наблюдать за проведением референдума. На участках мы наблюдаем за подготовкой, как идет досрочное голосование. Также мы рассматриваем как одну из антиковидных мер.  

Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске-7

Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:   
Голосование идет в штатном режиме, все организовано на высоком уровне, присутствуют в обязательном порядке наблюдатели национальные. Сегодня уже подъезжают, согласно приглашениям, наблюдатели международного плана. Мы коллегиально принимаем решения создать максимальный комфорт для реализации права наших горожан отдать свой голос.  

Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске-10

В столице организовано 692 участка для голосования. Встречи международных наблюдателей от СНГ с комиссиями по референдуму пройдут не только в Минске, но и райцентрах страны. Гости уже побывали в Молодечно и Борисове.  

Читайте также: 

«Сейчас очень удобно». Как проходит досрочное голосование на референдуме в небольших населенных пунктах?

«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование 

«Волноваться не стоит». Может ли человек проголосовать на референдуме не на своем избирательном участке?  

# Референдум # общество # Николай Межевич # Иван Мушкет # Василий Панасюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко назначил «Белтелеком» оператором системы мониторинга общественной безопасности
25 февраля 2022 14:54

Лукашенко назначил «Белтелеком» оператором системы мониторинга общественной безопасности

«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами
25 февраля 2022 14:50

«Расширился спектр реабилитационных услуг». В Жодино открыли детскую поликлинику с двумя бассейнами

Из-за частичного закрытия неба над Россией «Белавиа» изменила расписание полётов
25 февраля 2022 14:50

Из-за частичного закрытия неба над Россией «Белавиа» изменила расписание полётов