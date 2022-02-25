Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске

Новости Беларуси. Делегация международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств приступила к мониторингу проведения конституционного референдума в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Готовность досрочного голосования обсудили на встрече с председателем Минской городской комиссии. Стороны подняли вопросы работы национальных наблюдателей на участках, формирование списков голосующих. Интересовались созданием мер санитарно-эпидемиологической безопасности и организацией голосования на дому. Также в ходе диалога обратили внимание на поступающие просьбы сделать свой выбор не по месту постоянной регистрации, а по месту пребывания. Межевич: будем смотреть на технические условия голосования. Волеизъявление должно быть тайным – читайте здесь.

Иван Мушкет, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан:

Группа приступает к работе в рамках краткосрочного мониторинга. Мы будем наблюдать за проведением референдума. На участках мы наблюдаем за подготовкой, как идет досрочное голосование. Также мы рассматриваем как одну из антиковидных мер.