Организовано 692 избирательных участка. Международные наблюдатели от СНГ приступили к мониторингу в Минске

Новости Беларуси. Делегация международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств приступила к мониторингу проведения конституционного референдума в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Делегация международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств приступила к мониторингу проведения конституционного референдума в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Готовность досрочного голосования обсудили на встрече с председателем Минской городской комиссии. Стороны подняли вопросы работы национальных наблюдателей на участках, формирование списков голосующих. Интересовались созданием мер санитарно-эпидемиологической безопасности и организацией голосования на дому. Также в ходе диалога обратили внимание на поступающие просьбы сделать свой выбор не по месту постоянной регистрации, а по месту пребывания.
Межевич: будем смотреть на технические условия голосования. Волеизъявление должно быть тайным – читайте здесь.
Иван Мушкет, директор Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан:
Группа приступает к работе в рамках краткосрочного мониторинга. Мы будем наблюдать за проведением референдума. На участках мы наблюдаем за подготовкой, как идет досрочное голосование. Также мы рассматриваем как одну из антиковидных мер.
Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:
Голосование идет в штатном режиме, все организовано на высоком уровне, присутствуют в обязательном порядке наблюдатели национальные. Сегодня уже подъезжают, согласно приглашениям, наблюдатели международного плана. Мы коллегиально принимаем решения создать максимальный комфорт для реализации права наших горожан отдать свой голос.
В столице организовано 692 участка для голосования. Встречи международных наблюдателей от СНГ с комиссиями по референдуму пройдут не только в Минске, но и райцентрах страны. Гости уже побывали в Молодечно и Борисове.
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