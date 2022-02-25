Человек заболел и не может пойти на референдум. Как голосовать в таком случае?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны.

Кристина Сущеня, СТВ:

Про здоровье вы затронули тему. Сразу всплывает вопрос. Василий Васильевич, интерес действительно ощутим. Что делать, если беда, ковид, и выйти из дома как? Как голосовать таким людям?

Илона Волынец, СТВ:

Необязательно коронавирус. Если человек заболел?