Человек заболел и не может пойти на референдум. Как голосовать в таком случае?

Новости Беларуси. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о предстоящем референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который пройдет 27 февраля 2022 года. С гостями в студии обсудили самые острые темы, а также задали много вопросов, волнующих жителей страны.
Кристина Сущеня, СТВ:
Про здоровье вы затронули тему. Сразу всплывает вопрос. Василий Васильевич, интерес действительно ощутим. Что делать, если беда, ковид, и выйти из дома как? Как голосовать таким людям?
Илона Волынец, СТВ:
Необязательно коронавирус. Если человек заболел?
Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:
Если человек заболел и, к сожалению, и находится в стационаре в больнице. Там все понятно. Организована комиссия в стационарных медицинских учреждениях, будет осуществлять организацию участия указанных пациентов в референдуме. Что нового в части если, к сожалению, много наших горожан болеют на дому, амбулаторно, под поликлиническим наблюдением. Поэтому по предложению медицинских учреждений города, городской комиссией утверждено закрепление стационарных медицинских учреждений за участковыми комиссиями, обращаю внимание, через поликлиники по месту жительства. Гражданину надо, если он заболел и находится дома, на больничном, взглянул на приглашение, номер телефона указан, вот там участковая комиссия, позвонить и сказать, что я болею, коронавирус, я желаю проголосовать, обращаю внимание, в день голосования, 27 числа. Обязательно участковая комиссия передаст через поликлинику по месту жительства стационарной комиссии организовано, и к нему приедет комиссия с соблюдением всех противоэпидемиологических требований. Тем самым гражданин свою волю обеспечит.
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