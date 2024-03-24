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Белорусы несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте в Подмосковье

24 марта 2024 09:00
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То, что сейчас происходит у посольства России в Минске, мы можем увидеть в режиме реального времени. Эти кадры мы получаем от нашей съемочной группы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусы несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте в Подмосковье-1

Несмотря на то, что утро, воскресенье, у стихийного мемориала многолюдно. Цепочка неравнодушных тянется сюда с того самого момента, как стало известно о случившемся. Скорбь братского народа отзывается в сердце каждого белоруса. К стенам посольства ложатся игрушки: среди погибших в результате теракта есть дети. Бесчеловечный акт терроризма стал настоящим шоком для всех.

Белорусы несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте в Подмосковье-4

Василий Панасюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Прерывают все людские планы. Мы скорбим со всем российским народом. Выражаем искренние слова соболезнования родным и близким погибших. И пожелания быстрейшего восстановления, выздоровления всем, кто пострадал и в настоящее время находится на реабилитации, лечении.

Белорусы несут цветы и игрушки к стихийным мемориалам в память о погибших в теракте в Подмосковье-7

Наталья Дергач, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно, это зверское нападение. Пострадали мирные люди, особенно безвинные дети. Такого просто быть не должно.

В городах Беларуси, где нет дипломатических представительств России, также возникают стихийные мемориалы. В Витебске несут цветы к Аллее звезд у Летнего амфитеатра. В Могилеве – к памятному знаку «Рукопожатие».

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# Теракт # общество # Василий Панасюк # Наталья Дергач

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