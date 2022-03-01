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Явка минчан на референдуме по Конституции составила более 71%

01 марта 2022 20:40
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Новости Беларуси. Явка минчан на референдуме по Конституции составила более 71 %. Эти цифры были озвучены во время итогового заседания городской комиссии по референдуму. За изменение Основного закона нашей страны проголосовали 701 тысяча 563 минчанина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Явка минчан на референдуме по Конституции составила более 71%-1

На всех участках были созданы условия, соответствующие международным стандартам. Отмечен высокий уровень технической оснащенности и обеспечения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

Явка минчан на референдуме по Конституции составила более 71%-4

Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:
Мы обстоятельно изучили предоставленные протоколы территориальных, административных 9 районов города Минска комиссией. Более половины минчан поддержали вносимые изменения и дополнения в Конституцию Республики Беларусь. От имени городской комиссии хотел бы выразить слова благодарности за слаженную, высокую организацию работы непосредственно участковым комиссиям по волеизъявлению наших горожан, по участию в референдуме. За слаженную, оперативную работу хочется сказать спасибо территориальным комиссиям административных районов города Минска.

Всего в столице было организовано 692 участка для голосования. Работали более 7 000 национальных наблюдателей.

# Референдум # общество # Василий Панасюк # Фотофакт

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