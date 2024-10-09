С 2025 года увеличатся ставки налога на акцизы алкогольной и табачной продукции

Бюджет Беларуси на 2025 год не изменит свою социальную направленность. В правительстве сегодня, 9 октября, обсуждали и вносили финальные штрихи в проект основного финансового документа страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Палате представителей состоялось расширенное заседание Постоянной комиссии по бюджету и финансам.

Один из вопросов – обсуждение законопроекта на 2025 год. Стоит задача – максимально выполнить мероприятия, предусмотренные программой социально-экономического развития на эту пятилетку и создать необходимые условия для успешной и устойчивой работы национальной экономики на среднесрочную перспективу. Поддержка многодетных семей, формирование семейного капитала, пенсии, пособия, рост заработной платы бюджетников. Кроме этого существует еще ряд направлений, на которые обращают внимание народные избранники.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Также хотелось бы отметить, что значительные средства выделяются для поддержки по строительству инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры для возможности эффективного использования электроэнергии, вырабатываемой на первой белорусской атомной станции.

В планах в ноябре рассмотреть проект бюджета государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения на 2025-й. Он спланирован с профицитом – более 500 миллионов рублей. В расходной части учтены все направления. Основная доля уходит на выплату трудовых пенсий и пособий, в том числе по уходу за детьми до трех лет и инвалидами.

Светлана Бартош, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Запланированы ежеквартальные повышения пенсий, которые рассчитаны исходя из социальных пенсий и надбавок к пенсиям. И планируется два раза в год повышение трудовых пенсий. Я думаю, что наши граждане могут быть спокойны, потому что на самом деле показатели экономики растут.

Сегодня же обсуждали корректировку в налоговом кодексе. Как и ранее изменения направлены на то, чтобы сбалансировать доходную часть бюджета. Со следующего года увеличатся ставки налога на акцизы алкогольной и табачной продукции. Остальные же не повысят, а проиндексируют на прогнозный уровень инфляции. Внесут в кодекс и ряд льгот, которые будут применяться к физлицам.