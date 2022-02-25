Межевич: будем смотреть на технические условия голосования. Волеизъявление должно быть тайным

Новости Беларуси. Делегация международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств приступила к мониторингу проведения конституционного референдума в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

Будем обращать внимание на условия, на технические условия голосования, ибо принципы демократии подразумевают то, что волеизъявление должно быть тайным. Будем смотреть на организацию с точки зрения наличия наблюдателей, работы членов избирательной комиссии.

Читайте также:

«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование

«Сейчас очень удобно». Как проходит досрочное голосование на референдуме в небольших населенных пунктах?

«Волноваться не стоит». Может ли человек проголосовать на референдуме не на своем избирательном участке?