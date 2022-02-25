Прямой эфир

Межевич: будем смотреть на технические условия голосования. Волеизъявление должно быть тайным

25 февраля 2022 14:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Делегация международных наблюдателей от Содружества Независимых Государств приступила к мониторингу проведения конституционного референдума в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Межевич: будем смотреть на технические условия голосования. Волеизъявление должно быть тайным-1

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук: 
Будем обращать внимание на условия, на технические условия голосования, ибо принципы демократии подразумевают то, что волеизъявление должно быть тайным. Будем смотреть на организацию с точки зрения наличия наблюдателей, работы членов избирательной комиссии.  

Читайте также:    

«Обстановка на участках нормальная, спокойная». Секретарь ЦИК рассказала, как проходит досрочное голосование  

«Сейчас очень удобно». Как проходит досрочное голосование на референдуме в небольших населенных пунктах?    

«Волноваться не стоит». Может ли человек проголосовать на референдуме не на своем избирательном участке?  

# Референдум # общество # Николай Межевич # Иван Мушкет # Василий Панасюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дзермант: со всех сторон потоки информации, которая становится не объективной оценкой и фактами, а пропагандой
25 февраля 2022 13:42

Дзермант: со всех сторон потоки информации, которая становится не объективной оценкой и фактами, а пропагандой

Лукашенко о модернизации: чтобы вы не с топором и скальпелем в операционную заходили, а с малоинвазивными технологиями
25 февраля 2022 13:40

Лукашенко о модернизации: чтобы вы не с топором и скальпелем в операционную заходили, а с малоинвазивными технологиями

«Убивают друг друга, обливают кислотой». Когда ревность может перерасти в психоз?
25 февраля 2022 12:59

«Убивают друг друга, обливают кислотой». Когда ревность может перерасти в психоз?