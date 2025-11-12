Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей

Ключевые законопроекты – о республиканском бюджете на будущий год и о налогах – сегодня, 12 ноября, рассматривают депутаты Палаты представителей. Обсуждения ведут на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планируется, что доходы, по сравнению с 2025-м, увеличатся на 12,4 % и составят 18,3 % к ВВП. Более 14 % направят на социальные расходы. Основная часть поступлений – налоговые доходы, их доля превысит 70 %. Расходная часть сформирована с учетом прогнозируемого роста экономики.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Бюджет сформирован с учетом нового формата взаимодействия нашей страны с внешним миром. С учетом особенности развития нашей национальной экономики, через инвестиционную привлекательность, через меры, стимулирующие экономический рост. И прежде всего заложен принцип рационального, целевого использования имеющихся ресурсов с соблюдением основных принципов развития нашего государства. Принцип основной – это социальная ориентированность, что заложено в нашей Конституции. О социальной направленности бюджета прежде всего говорит тот факт, что расходы бюджета по отношению к планируемому поступлению этого года повышаются более чем на 10 %.

В налоговой сфере планируются меры, направленные на обеспечение социальной справедливости и устойчивости финансовой системы.