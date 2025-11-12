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Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей

12 ноября 2025 07:58
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Ключевые законопроекты – о республиканском бюджете на будущий год и о налогах – сегодня, 12 ноября, рассматривают депутаты Палаты представителей. Обсуждения ведут на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей-2

Планируется, что доходы, по сравнению с 2025-м, увеличатся на 12,4 % и составят 18,3 % к ВВП. Более 14 % направят на социальные расходы. Основная часть поступлений – налоговые доходы, их доля превысит 70 %. Расходная часть сформирована с учетом прогнозируемого роста экономики. 

Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей-4

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Бюджет сформирован с учетом нового формата взаимодействия нашей страны с внешним миром. С учетом особенности развития нашей национальной экономики, через инвестиционную привлекательность, через меры, стимулирующие экономический рост. И прежде всего заложен принцип рационального, целевого использования имеющихся ресурсов с соблюдением основных принципов развития нашего государства. Принцип основной – это социальная ориентированность, что заложено в нашей Конституции. О социальной направленности бюджета прежде всего говорит тот факт, что расходы бюджета по отношению к планируемому поступлению этого года повышаются более чем на 10 %.

В налоговой сфере планируются меры, направленные на обеспечение социальной справедливости и устойчивости финансовой системы. 

Бюджет и налоги – ключевые законопроекты рассматривают депутаты Палаты представителей-6

Наталья Кулешова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Ежегодно мы индексируем ставки, базовые ставки, которые установлены в белорусских рублях, на прогнозный процент инфляции. То есть на 7 % у нас будут проиндексированы ставки экологического налога, земельного налога, подоходного налога с физических лиц и иные. Естественно, поменяются критерии для применения упрощенной системы налогообложения и перехода с упрощенной системы налогообложения на иное налогообложение. Опять же, на прогнозный индекс инфляции.

Принятие бюджета и налоговых поправок станет важным шагом в подготовке страны к 2026 году, обеспечивая баланс доходов и расходов и поддержку приоритетных направлений развития.

# Палата представителей # Василий Панасюк # Закон # Государственная политика

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