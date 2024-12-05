Проект бюджета на 2025 год приняли депутаты во втором чтении

Пакет финансовых документов рассмотрели сегодня депутаты Палаты представителей. Во втором чтении принят проект бюджета на будущий год. Несмотря на мировую экономическую турбулентность, наше государство выполняет все взятые на себя обязательства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2025 году сохраняется социальная направленность расходов. В приоритете – финансирование образования и здравоохранения, а также реализация мер, направленных на повышение качества жизни населения и поддержку многодетных семей.

Значительную часть в бюджете составят расходы на оплату труда, пенсии, стипендии, пособия, другие выплаты, средства на выполнение социальных стандартов. Основная задача для сектора государственных финансов – обеспечение экономического роста на основе повышения эффективности использования внешних и внутренних ресурсов, а также сокращения региональных диспропорций. Доходы планируются в сумме более 45 млрд рублей.

Василий Панасюк, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Государство даже в непростых санкционных, международных воздействиях на нашу экономику, государство при таком прагматичном, реалистичном бюджете, где гармонично сочетаются политические, экономические и социальные интересы. Государство в данных условиях при принятии такой структуры бюджета в обязательном порядке выполнит социальные обязательства перед своими гражданами.

Также депутаты Палаты представителей приняли законопроект по совершенствованию налогового законодательства. Новшества призваны создать оптимальную налоговую нагрузку на экономику, а также упростить порядок исчисления и уплаты конкретных налогов. Изменения в том числе отражают интересы бизнеса. Так, повышена максимальная сумма выручки, при которой можно пользоваться упрощенной системой налогообложения, до 3,5 миллиона рублей. Также дано право на нулевую ставку НДС по транспортным услугам. Новшества затронут работу международных грузоперевозчиков, маршрут которых начинается и заканчивается на территории нашей страны.