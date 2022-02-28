Более 70% жителей столицы приняли участие в референдуме. Как распределились голоса минчан?

Новости Беларуси. На референдуме по Конституции проголосовали более 71 % минчан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это 910 тысяч 70 человек. По предварительным сведениям, предоставленным территориальными комиссиями всех административных районов города, в поддержку предлагаемых поправок в Основной закон страны отдали свой голос 701 тысяча 563 человека, что составило 55,13% от принявших участие в референдуме горожан. Против проголосовали 13,23 %.

Василий Панасюк, председатель Минской городской комиссии по референдуму:

Организация референдума прошла на высоком уровне. Это отмечалось как национальными наблюдателями, их работало на территории участковых комиссий Минска более 7 тысяч, так и наблюдателями международного формата, которые посещали по своему усмотрению любую участковую комиссию. Со стороны горожан была проявлена активность. Для столицы Республики Беларусь это неплохие показатели как по участию, так и по поддержке высказанных предложений, вносимых в Конституцию Республики Беларусь.