В Таллине хулиганы осквернили памятник освободителям от нацистов

Его испачкали белой краской, а по бокам мемориала оставили оскорбительные надписи на эстонском языке. Это произошло через день после празднования 9 Мая. В полиции сообщили, что занялись расследованием данного факта. Согласно имеющейся у нее информации, вандалов было двое, но их личности пока не установлены. Патруль тщательно обследовал район происшествия, и найти нарушителей не удалось. Очистить и привести монумент в порядок взялся эстонский военный музей. Это уже далеко не первый случай осквернения «Бронзового солдата» за последние годы. И каждый раз виновники уходили безнаказанными. Памятник был установлен в 1947 году в честь советских солдат, павших в боях за Таллин. В 2007 году власти Эстонии перенесли «Бронзового солдата» из центра столицы на военное кладбище.