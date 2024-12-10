Латыши потребовали от властей остановить вандальную кампанию по сносу советских памятников

Жители Латвии потребовали от властей остановить вандальную кампанию по сносу советских памятников. С таким обращением к властям обратились практически все творческие союзы страны. Так, инициативу искусствоведов и художников поддержали кинематографисты, композиторы и хореографы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они опубликовали открытое письмо, в котором призвали правительство в 2025-м году ввести мораторий на уничтожение монументов, чтобы объективно оценить последствия кампании и ее влияние на культурную среду городов и поселков. Сейчас в Латвии снесено около 130 советских памятников, внесенных в черный список правительства, из них 55 – по самовольному решению местных властей. По мнению творческих организаций, в этих действиях нет последовательности. Они также убеждены, что демонтаж памятников используется для привлечения политического капитала к муниципальным выборам 2025 года.