Прямой эфир

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов

11 июля 2026 08:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Нидерландах неизвестные осквернили около полутора сотен надгробий на мемориале «Советское поле славы». Это крупнейшее в Западной Европе захоронение воинов Красной армии, было открыто в 1948 году под Лесденом. Здесь покоятся более 850 солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов-2

Вандалы облили памятники краской и оставили оскорбительные надписи. Полиция начала расследование, комплекс временно закрыт для посещения. Глава оборонного ведомства Нидерландов назвала произошедшее недопустимым. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также осудила этот акт вандализма. 

# Новости Нидерландов # Памятники # Вандализм и живодерство

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция в Берлине силой разогнала протест против поставок боеприпасов Израилю
11 июля 2026 08:05

Полиция в Берлине силой разогнала протест против поставок боеприпасов Израилю

К Тайваню приближается супертайфун «Бави»
10 июля 2026 19:46

К Тайваню приближается супертайфун «Бави»

В Германии приняли пакет мер жесткой экономии в сфере здравоохранения
10 июля 2026 19:43

В Германии приняли пакет мер жесткой экономии в сфере здравоохранения