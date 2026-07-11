В Нидерландах вандалы осквернили около 150 надгробий советских воинов

В Нидерландах неизвестные осквернили около полутора сотен надгробий на мемориале «Советское поле славы». Это крупнейшее в Западной Европе захоронение воинов Красной армии, было открыто в 1948 году под Лесденом. Здесь покоятся более 850 солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вандалы облили памятники краской и оставили оскорбительные надписи. Полиция начала расследование, комплекс временно закрыт для посещения. Глава оборонного ведомства Нидерландов назвала произошедшее недопустимым. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также осудила этот акт вандализма.