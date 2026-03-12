Вандалы осквернили мемориал советским воинам на кладбище в Гданьске

Серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с сохранением исторической памяти в ряде стран Восточной Европы. Очередной акт вандализма в отношении мемориала советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны, зафиксирован в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На этот раз объектом нападения стало мемориальное кладбище в Гданьске. Неизвестные осквернили центральную часть комплекса, бетонную стену с барельефами и памятными плитами, нанеся на нее лозунги и надписи, прославляющие украинских нацистов.
На территории некрополя покоятся более 3 тысяч красноармейцев. Часть из них погибла в плену, однако большинство отдали жизни в ходе боев за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, здесь перезахоронены останки советских солдат, ранее находившиеся в разных регионах страны.
Российское посольство в Варшаве уже направило официальную ноту протеста польским властям. Дипломаты требуют привести мемориальный комплекс в надлежащий вид, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись.