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Вандалы осквернили мемориал советским воинам на кладбище в Гданьске

12 марта 2026 11:35
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Серьезную обеспокоенность продолжает вызывать ситуация с сохранением исторической памяти в ряде стран Восточной Европы. Очередной акт вандализма в отношении мемориала советским воинам, погибшим в годы Второй мировой войны, зафиксирован в Польше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз объектом нападения стало мемориальное кладбище в Гданьске. Неизвестные осквернили центральную часть комплекса, бетонную стену с барельефами и памятными плитами, нанеся на нее лозунги и надписи, прославляющие украинских нацистов.

Вандалы осквернили мемориал советским воинам на кладбище в Гданьске-2

На территории некрополя покоятся более 3 тысяч красноармейцев. Часть из них погибла в плену, однако большинство отдали жизни в ходе боев за освобождение Польши от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, здесь перезахоронены останки советских солдат, ранее находившиеся в разных регионах страны.

Российское посольство в Варшаве уже направило официальную ноту протеста польским властям. Дипломаты требуют привести мемориальный комплекс в надлежащий вид, установить виновных и привлечь их к ответственности, а также принять меры, чтобы подобные инциденты не повторялись. 

# Польша # Памятники # Вандализм и живодерство

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