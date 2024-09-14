В Литве вандалы снесли мемориальные таблички советским воинам на кладбище

Уважая подвиги своих предков, белорусы сохраняют историческую память и правду о достижениях и победах нашего народа. И в этом – залог мира и стабильности на нашей земле. Совершенно обратную ситуацию видим в соседних европейских странах: там, где не уважают и не помнят прошлое, не получается построить и настоящее. В Литве вандалы снесли на кладбище мемориальные доски в честь погибших советских воинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в небольшом местечке рядом с городом Паневежис. Самовольный демонтаж не был согласован с местными властями, по их заявлениям, необходимости в сносе табличек не было. Но некоторым местным жителям памятники в честь героев, которые освобождали эти земли, показались унижающими. В пример вандалы привели украинский опыт декоммунизации, когда без разбору уничтожали любые упоминания о советских воинах. Правоохранители уже начали расследование, но закончится ли оно наказанием преступников – остается вопросом. Зачастую, такие дела не доводят до конца.