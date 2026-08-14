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В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны

14 августа 2026 11:26
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Оскверненная память и пенная вечеринка вместо уважения к истории. В Вашингтоне атаке вандалов подвергся Национальный мемориал Второй мировой войны. Этот комплекс посвящен 400 тысячам американцев, погибших в борьбе с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники изрисовали памятник краской, а в центральный фонтан вылили моющее средство, из-за чего исторический объект буквально утонул в мыльной пене. В Службе национальных парков США произошедшее назвали позорным актом и пообещали сделать все, чтобы найти виновных. Случившееся вызвало волну возмущения и среди простых американцев.

В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны-2

Я считаю, что вандализм – это просто непростительно. Люди приходят посмотреть на этот военный мемориал. И независимо от вашего отношения к нему, это место, где каждый может найти утешение. Поэтому мне трудно представить, чтобы кто-то мог его осквернить. Я считаю, что все что здесь произошло – это ужасно.  

Сейчас мемориал оцеплен, там работают полиция и эксперты. Ведется тщательное расследование инцидента. Власти пообещали восстановить мемориал в ближайшие часы. 

# Новости США # Вандализм и живодерство

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