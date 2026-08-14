В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны

Оскверненная память и пенная вечеринка вместо уважения к истории. В Вашингтоне атаке вандалов подвергся Национальный мемориал Второй мировой войны. Этот комплекс посвящен 400 тысячам американцев, погибших в борьбе с фашизмом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники изрисовали памятник краской, а в центральный фонтан вылили моющее средство, из-за чего исторический объект буквально утонул в мыльной пене. В Службе национальных парков США произошедшее назвали позорным актом и пообещали сделать все, чтобы найти виновных. Случившееся вызвало волну возмущения и среди простых американцев.