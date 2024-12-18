ООН приняла предложенную Беларусью и Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Документ призывает не допускать пересмотра истории Второй мировой войны и осуждает случаи героизации нацизма, включая вандализм на памятниках освободителям и жертвам оккупации. Также резолюция рекомендует запретить торжества в честь нацистских режимов и их пособников, отменить законы, дискриминирующие по национальности, религии или убеждениям. Ни для кого не стало удивлением, что среди 50 государств, которые не поддержали документ, оказались Украина и страны Балтии, где уничтожение исторической памяти и вандальный снос памятников и мемориалов воинам, павшим за их свободу и независимость, возведено в ранг государственной политики.