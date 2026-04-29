Массовое надругательство над могилами – в Хойникском районе задержаны двое подростков

В Хойникском районе задержаны двое 16-летних учащихся колледжа, подозреваемые в массовом надругательстве над местами захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В милицию обратилась местная жительница: на кладбище кто-то разорил могилы. Александр Подобед, заместитель начальника УУР УВД Гомельского облисполкома:

Оперативники уголовного розыска установили и вместе с бойцами спецподразделения «Гром» задержали двух причастных к правонарушению 16-летних подростков. Вечером, во время празднования Радуницы, вандалы похищали с надгробий конфеты и выпивали алкоголь, оставленный в рюмках. А затем, в состоянии опьянения, стали громить места захоронений. Обливали краской памятники, бросали еду в изображение, вырывали ограждения и кресты, разбивали посуду, демонтировали таблички. Таким образом, было повреждено более 50 могил. Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.

– Кому идея в голову пришла?

– Считайте, обоим. Сначала ему, потом мне. Потому что друг и всякое такое.