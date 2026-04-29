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Массовое надругательство над могилами – в Хойникском районе задержаны двое подростков

29 апреля 2026 06:16
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В Хойникском районе задержаны двое 16-летних учащихся колледжа, подозреваемые в массовом надругательстве над местами захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовое надругательство над могилами – в Хойникском районе задержаны двое подростков-2

В милицию обратилась местная жительница: на кладбище кто-то разорил могилы.

Александр Подобед, заместитель начальника УУР УВД Гомельского облисполкома:
Оперативники уголовного розыска установили и вместе с бойцами спецподразделения «Гром» задержали двух причастных к правонарушению 16-летних подростков. Вечером, во время празднования Радуницы, вандалы похищали с надгробий конфеты и выпивали алкоголь, оставленный в рюмках. А затем, в состоянии опьянения, стали громить места захоронений. Обливали краской памятники, бросали еду в изображение, вырывали ограждения и кресты, разбивали посуду, демонтировали таблички. Таким образом, было повреждено более 50 могил. Задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.

Массовое надругательство над могилами – в Хойникском районе задержаны двое подростков-4

Кому идея в голову пришла?
– Считайте, обоим. Сначала ему, потом мне. Потому что друг и всякое такое.

Массовое надругательство над могилами – в Хойникском районе задержаны двое подростков-6

На момент совершения преступления, в каком состоянии был?
– В небольшом опьянении.

Подростки дают признательные показания. Правоохранители подчеркивают: подобные действия – не просто вандализм, а тяжкое моральное преступление против памяти и культуры уважения к усопшим.

# Александр Подобед # Вандализм и живодерство

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