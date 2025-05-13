Лазуткин о ситуации со школьницами в Могилёве: очень важно было сразу установить действующих лиц
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим возможные переговоры России и Украины в Стамбуле. Встретятся ли Путин, Трамп и Зеленский в Турции? Бегство экс-кандидата в президенты Литвы. Какие секреты поведал политик в Беларуси? В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
Это вопрос скорости реакции на такие события. Самое главное – это скорость. Если через неделю отреагировать, кого-то там найти, наказать, провести там родительское собрание в школе, и пройдет неделя, вы информационно проиграете. Очень важно было сразу установить действующих лиц. Потом уже соразмерно проступку им показали «Иди и смотри», сводили в мемориальный комплекс «Борки».
На основе книжки вот этой про Борки была написана повесть «Каратели» Алеся Адамовича, на основе повести снят фильм «Иди и смотри», поэтому сначала Борки, а потом фильм, то есть вот это всё вместе было взаимосвязано. Понятно, что у кого-то нет мозгов в 14 лет, таких много, но когда у вас нет мозгов и это еще становится публичным: когда вы что-то снимаете, потом это выкладываете, потом это подхватывает оппозиция... Поздравляю, вами займутся, то есть вы получите минимум какой-нибудь учет. Поэтому можно, наверное, допустить какую-то ошибку, но зачем это все снимать и еще демонстративно все это куда-то выкладывать? Это я не понял вообще.
То есть, если вы там просто без мозгов и крутите средние пальцы куда-то, зачем вы это снимали? Для какой цели? Если вы смотрели видео с этими девушками, там у них лица заблюрены, но их спрашивают сотрудники: «Зачем? Это ты сама придумала или тебя кто-то научил?» Значит, если научил, то почему, куда отправляли, куда выкладывали. Самое главное – не просто объяснить детям, что они неправильно себя вели. Надо понять, есть там группа какая-то, может быть, это координируется, кто-то кому-то подсказывал, кто-то там еще что-то делал, или просто вот бывает, что люди без мозгов.
Такое тоже встречается, Григорий. Надо понять, есть ли какая-то организация. Наверное, такая вот отработка и получилась.