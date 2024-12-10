Центральный район принял эстафету фестиваля «Минск единый»

В столице продолжается культурно-патриотический фестиваль «Минск единый». Эстафету принял Центральный район. Он является историческим, культурным и духовным центром Минска. Кроме того, здесь расположено около трех сотен производственных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Богат район и талантами. И концерт во Дворце культуры ветеранов – яркое тому подтверждение. На сцену вышли хореографические ансамбли и солисты, а также талантливые исполнители – представители трудовых коллективов и учреждений образования. Кроме того, в рамках фестиваля мастера района представили изделия ручной работы на выставке декоративно-прикладного искусства.

Агния Клевко, администратор гостиницы:

Я исполняю сольный номер, песню «Мать и земля». Это классное, живое мероприятие. Я очень рада быть его частью сегодня. Наталья Мигун, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:

В течение года, посещая мероприятия, проводя фестиваль «Сузорье», тоже который проходил совсем недавно в Центральном районе, были отобраны самые лучшие представители самодеятельных коллективов, организаций и учреждений района.