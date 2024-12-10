Центральный район принял эстафету фестиваля «Минск единый»
В столице продолжается культурно-патриотический фестиваль «Минск единый». Эстафету принял Центральный район. Он является историческим, культурным и духовным центром Минска. Кроме того, здесь расположено около трех сотен производственных предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Богат район и талантами. И концерт во Дворце культуры ветеранов – яркое тому подтверждение. На сцену вышли хореографические ансамбли и солисты, а также талантливые исполнители – представители трудовых коллективов и учреждений образования. Кроме того, в рамках фестиваля мастера района представили изделия ручной работы на выставке декоративно-прикладного искусства.
Агния Клевко, администратор гостиницы:
Я исполняю сольный номер, песню «Мать и земля». Это классное, живое мероприятие. Я очень рада быть его частью сегодня.
Наталья Мигун, начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:
В течение года, посещая мероприятия, проводя фестиваль «Сузорье», тоже который проходил совсем недавно в Центральном районе, были отобраны самые лучшие представители самодеятельных коллективов, организаций и учреждений района.
Валерий Вороницкий, глава администрации Центрально района:
Мы должны вместе и сообща работать. И мы нацеливаем на это руководителей всех предприятий различной формы собственности, потому что за нас для нашего населения, для наших граждан никто не создаст благо, если мы не будем работать на выполнение данной поставленной задачи.
Районные этапы фестиваля – это отборочные туры. Городской финал пройдет в формате концерта в рамках «Марафона единства». Он состоится 20 января и соберет на одной площадке лучшие творческие коллективы столицы.