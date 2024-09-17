В День народного единства у стелы «Минск – город-герой» жители столицы возложили сотни цветов

Беларусь отмечает самый молодой государственный праздник – День народного единства. В столице также вспоминают тех, кто боролся за свободу, независимость, и мир на белорусской земле. К стеле «Минск – город-герой» легли сотни цветов: алые розы и гвоздики, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У обелиска руководство города, депутаты, представители общественных организаций и коллективов, а также молодежь Минска. Традиционно, память героев почтили минутой молчания. Говорили и о значимости праздника. Единение – наша истинная национальная ценность, которую необходимо беречь и защищать.

Валерий Вороницкий, глава администрации Центрального района Минска: Мы отдаем дань памяти и истории нашим предкам за то, что они сохранили нашу страну, и в настоящее время наша республика самая лучшая в мире. Мы ценим традиции, историю и все делаем для того, чтобы наше государство становилось все краше, уютнее.

Елена Иванова, депутат минского городского совета депутатов:

Мы вспоминаем о том, что мы единый народ, единая нация, что мы живем едиными идеалами мира, созидания, красоты.

Во всех районах прошли концерты, митинги, авто- и велопробеги, а также форумы.