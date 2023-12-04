«Строительство жилья для нуждающихся». Где в Минске появятся новые дома?

В Минске сейчас строится больше 100 жилых домов. Все больше жителей города получают возможность обзавестись собственными квадратными метрами. Для этого в столице есть разные варианты и условия. О том, где возводятся дома, как движется очередь, где развиваются новые жилые районы, что необходимо знать нуждающимся и куда ехать, если подходит альтернатива города-спутника, поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

На территории района в ближайшие пять лет планируется построить и ввести в эксплуатацию около 350 тысяч квадратных метров жилья. Мы уже начали реализовывать данную программу. Основные микрорайоны, где у нас будет осуществляться строительство жилья для нуждающихся – это Степянка. В 2022 и 2023 годах мы модернизировали инженерные сети, проложили новые магистральные сети и уже вышли на строительство трех жилых домов.

Екатерина Забенько:

Валерий Викторович, я так понимаю, что как раз таки это тот случай, когда подземные коммуникации тянут не меньше времени, финансов в том числе, чем, в общем-то, возведение домов на этой территории. То есть сама подготовка тоже достаточно длительная и серьезная.

Валерий Вороницкий:

Совершенно верно, в данном микрорайоне, Степянке, мы занимались подготовительным периодом – это сносы зданий, которые располагались на данной площадке. Начиная с 2022 года, в 2023 году мы проложили магистральные сети. Уже в 2023 году мы вышли на строительство первых трех жилых домов, которые будут строиться для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для наших граждан, которые стоят на очереди в администрациях районов города. В 2024 году мы планируем данные дома ввести. В целом, что касается микрорайона Степянка, то в двух микрорайонах будет строиться порядка 250 тысяч квадратных метров. Первое строительство разбито на два этапа. Первым этапом строительство восьми жилых домов общей площадью 64 тысячи квадратных метров.

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