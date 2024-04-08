Промпредприятия Партизанского района в 2023-м произвели продукцию более чем на 5,1 млрд рублей

Расширение географии экспорта, внедрение новых производств и рост заработной платы. Это ключевые направления работы столичных предприятий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в Партизанском районе за 2023 год произвели промышленную продукцию более чем на пять миллиардов рублей. Чистая прибыль составила более 500 миллионов. Один из самых молодых районов является мощным индустриальным центром столицы. Здесь выпускается более четверти промышленной продукции Минска. Она экспортируется в 87 стран мира. Так, в Минске отметили победителей по итогам социально-экономического соревнования среди организаций Партизанского района. Лучшие предприятия занесены на доску почета.

Надежда Демьянович, директор филиала БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный колледж»:

В последнее время филиал БНТУ «Минский государственный архитектурно-строительный колледж» выполняет много проектов, которые нацелены на город. Мы открыли новую специальность. Для нас сегодня это действительно большая честь, что наши успехи были замечены.

Тарас Мурог, генеральный директор предприятия «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш»:

Благодаря слаженной работе всего коллектива мы выполнили практически все основные показатели. В этом году есть планы к концу года выпустить трехсекционный низкопольный трамвай.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

Ежегодно наши предприятия инвестируют свои средства в модернизацию производства, линий, чтобы выпускать конкурентоспособную и качественную продукцию. По итогам работы за 2023 год в целом по району достигнута чистая прибыль в объеме 510 миллионов белорусских рублей. Средняя заработная плата к уровню 2022 года составила 114 %.