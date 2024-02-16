Во Дворце культуры прошёл праздничный концерт в честь 150-летия «Минскводоканала»

«Минскводоканал» отметил 150 лет со дня основания. В честь юбилея во Дворце культуры прошел праздничный концерт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В нем приняли участие руководство города, работники и ветераны предприятия. За полтора века «Минскводоканал» прошел путь от первой водонапорной башни до сложнейшей инфраструктурной системы. Сегодня это одно из крупнейших предприятий столицы, обеспечивающее население бесперебойными услугами по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод.

Антон Голоскок, первый заместитель директора – главный инженер УП «Минскводоканал»:

В настоящее время реализуем масштабнейший проект в условиях Беларуси по переводу Минска на подземные источники, в рамках которого предполагается замена поверхностного источника водоснабжения на подземный. Это очень непростой проект, он сложен с точки зрения технической, с точки зрения технологической. Планируется развитие существующих систем и сооружений водоснабжения и ввод объекта в эксплуатацию в 2025 году.

На «Минскводоканале» трудится более 3 000 технических специалистов, инженеров и рабочих. Лучших представителей профессии отметили благодарностями премьер-министра Беларуси и руководства Мингорисполкома.