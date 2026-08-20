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Иностранец пытался избавиться от наркотиков на границе – его задержали

20 августа 2026 09:38
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В пункте пропуска «Брест» пограничники пресекли попытку незаконного перемещения наркотического средства из Польши в Беларусь. Вблизи кабины паспортного контроля пограничный наряд с применением служебной собаки обнаружил бумажный сверток с веществом коричневого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что гражданин России подошел к водителю микроавтобуса, на котором следовал через границу, и выбросил наркотик под колеса автомобиля. Иностранец задержан, находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

# Государственная граница Беларуси # Наркотики

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