Иностранец пытался избавиться от наркотиков на границе – его задержали

В пункте пропуска «Брест» пограничники пресекли попытку незаконного перемещения наркотического средства из Польши в Беларусь. Вблизи кабины паспортного контроля пограничный наряд с применением служебной собаки обнаружил бумажный сверток с веществом коричневого цвета. Экспертиза установила, что это гашиш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что гражданин России подошел к водителю микроавтобуса, на котором следовал через границу, и выбросил наркотик под колеса автомобиля. Иностранец задержан, находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.