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Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата

27 ноября 2023 13:33
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Полторы сотни семей получили жилье в Партизанском районе Минска за последние полтора года. Возведение квадратных метров – одно из направлений, которое останется приоритетным и в 2024 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата-1

Так, в планах строительство объектов социальной инфраструктуры и новых домов. Три жилые многоэтажки появятся на улице Карвата. Две – на Франциска Скорины, одну возведут на улице Клумова. Также в районе появятся новые объекты здравоохранения.

Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата-4

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:
В планах Мингорисполкома и в планах района на территории района осуществить строительство городского наркодиспансера. В настоящее время проектно-сметная документация находится на экспертизе. И в начале следующего года мы выходим на строительство городского наркодиспансера на улице Карвата. Кроме этого, в настоящее время проектируется шестая городская клиника. Будут построены к существующим корпусам дополнительно новый корпус. До конца текущего года мы должны получить положительное заключение экспертизы по строительному проекту. И в начале 2024-го выйти на строительство.

Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата-7

Продолжают обновлять и учреждения образования. В детском саду № 231 идет капитальный ремонт. Вновь встретить здесь ребят планируют в начале июля 2024-го. А на улице Ваупшасова приступили к строительству нового детсада. Он рассчитан на 230 мест.

# Строительство # общество # Валерий Вороницкий # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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