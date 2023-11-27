Новый городской наркодиспансер построят в Минске на улице Карвата

Полторы сотни семей получили жилье в Партизанском районе Минска за последние полтора года. Возведение квадратных метров – одно из направлений, которое останется приоритетным и в 2024 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в планах строительство объектов социальной инфраструктуры и новых домов. Три жилые многоэтажки появятся на улице Карвата. Две – на Франциска Скорины, одну возведут на улице Клумова. Также в районе появятся новые объекты здравоохранения.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района:

В планах Мингорисполкома и в планах района на территории района осуществить строительство городского наркодиспансера. В настоящее время проектно-сметная документация находится на экспертизе. И в начале следующего года мы выходим на строительство городского наркодиспансера на улице Карвата. Кроме этого, в настоящее время проектируется шестая городская клиника. Будут построены к существующим корпусам дополнительно новый корпус. До конца текущего года мы должны получить положительное заключение экспертизы по строительному проекту. И в начале 2024-го выйти на строительство.